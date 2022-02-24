只能跪了！OL養「100隻寵物」每天下班照顧到凌晨2點不喊累

照顧寵物相當勞心勞力，通常養一兩隻就很辛苦了，這位OL居然養了100隻寵物，而且照顧起來絲毫不馬虎，即使下班很晚回家，仍然照顧牠們直到凌晨，日復一日不喊累。

日本一名上班族女子家裡養了包括天竺鼠、爬蟲類、淡水魚等多種寵物，雖然都是小型動物，但數量總計高達100隻。不算大的房間裡堆滿大大小小的籠子、魚缸和飼養箱。

她拍攝YouTube影片記錄從下班到睡覺照顧這些寵物的過程。飼主平日晚上10點到家，吃完晚餐後約11點開始進行。首先打掃和消毒天竺鼠的籠子、更換鋪墊等，接著給天竺鼠、蜥蜴、壁虎、青蛙、魚類等進行餵食，並且逐一檢查確認牠們的健康狀態。

OL每天一一確認天竺鼠的健康狀態。圖取自YouTube

接下來，12點開始清洗天竺鼠的鋪墊和晾乾，然後飼主會去洗澡和洗滌自己的衣物，凌晨1點和天竺鼠培養感情、陪牠們玩和拍攝YT影片，並給牠們餵自己栽種的小松菜當零食，約凌晨2點就寢，會在被窩裡玩一下手遊，最後伴著寵物攝影機睡去。

飼主表示，即使每天再怎麼疲倦和愛睏，只要和寵物在一起，所有疲憊都會消失。她拍攝影片時會呼喚寵物的名字並一一介紹，可以感受到她對牠們滿滿的愛。網友讚嘆「太有愛了」、「真‧動保人士」。

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