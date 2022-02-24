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舔毛hold不住尾巴秒變「橘貓陀螺」 驚恐O型嘴網友狂重播
貓咪舔毛的影片不稀奇，舔到失控變成「絨毛陀螺」可就很少見。有臉書粉專分享一段橘貓舔毛的8秒精華，從一開始「坐姿體前彎」舔著尾巴，到逐漸失控hold不住自己的呆萌模樣，瞬間一掃網友的壞心情。
影片中的橘貓先是坐在床上舔著尾巴，但突然一陣重心不穩，身體向後傾時瞬間抓不住尾巴，張大嘴巴的驚恐表情彷彿在說「尾巴快給我回來啊啊啊」。
然而橘貓心有餘而力不足，只見牠繼續自轉到床的彼端，雖然一度抓住卻又讓自己的尾巴逃走，幾乎又要繼續滾回鏡頭正前方。
稀奇的畫面曝光後，網友們重複看了好多次，「這臉好驚恐」「舔一個手忙腳亂」「尾巴是另一個生物」「舔著舔著就breaking」「榮登今年最好笑」。然而也有網友給差評，開玩笑表示「一直在等牠摔下去」，直到影片結束卻都還在床上旋轉。
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