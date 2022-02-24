路上驚見黑白貓「身體穿過手推車」 真相曝光網笑：這是新上市的貓輪車

貓咪不但是液體，連物品都能輕鬆穿越？最近一張照片在網路上瘋傳，一隻貓咪坐在單輪水泥推車上，瞇著眼睛看向拍照片的人，但在水泥車下方卻看到牠的身體，驚悚的照片讓不少網友驚呼「貓咪是不是穿透了」。

知名貓咪攝影師「沖昌之」日前在推特上PO出一張照片，一隻乳牛貓坐進一輛單輪水泥推車中，瞇著眼睛看向拍照的方向，但車子就像是下面破掉了一樣，鑽出貓咪的下半身，神奇的畫面讓攝影師不禁說「這是貓咪的錯覺照」，畫面整體很像貓咪穿透了推車底部另外露出了腿，但其實是推車後面還有一隻同樣花色的貓咪剛好站起來，才會有這樣的錯覺，攝影師也澄清這並不是PS過的照片。

照片貼出後至今已吸引超過8萬網友按讚，不少網友都被這種錯覺照一瞬間騙到，表示「一瞬間我以為我看走眼」、「兩隻貓咪花色太類似了啦，超像貓咪穿透出去」、「其實這是一種叫『貓輪車』的交通工具，底下還有一隻貓扛著走」、「貓咪：我身體會穿越也要告訴你？」。

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