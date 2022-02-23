虎斑喵「倒掛蜘蛛步」優雅爬下貓台 4秒鐘完美落地萬人看傻：是忍者吧

喵星人最喜歡的玩具莫過於紙箱與貓跳台，不過有些貓咪登上登下跳台的方式可真的沒看過。最近一部影片在網路上瘋傳，一隻在貓跳台最頂端休息的貓咪想要下來，只見牠伸出爪子東探探西探探，最後一個轉身從貓塔上靠著牆壁「蜘蛛爬行」下貓台，流暢的動作讓不少人驚呼實在太強大。

2022-02-23 16:56