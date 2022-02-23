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虎斑喵「倒掛蜘蛛步」優雅爬下貓台 4秒鐘完美落地萬人看傻：是忍者吧

聯合新聞網 / 綜合報導
虎斑貓用特立獨行的方式走下貓台，整隻貓倒掛像蜘蛛一樣走下去。 (圖/取自影片)
虎斑貓用特立獨行的方式走下貓台，整隻貓倒掛像蜘蛛一樣走下去。 (圖/取自影片)

喵星人最喜歡的玩具莫過於紙箱與貓跳台，不過有些貓咪登上登下跳台的方式可真的沒看過。最近一部影片在網路上瘋傳，一隻在貓跳台最頂端休息的貓咪想要下來，只見牠伸出爪子東探探西探探，最後一個轉身從貓塔上靠著牆壁「蜘蛛爬行」下貓台，流暢的動作讓不少人驚呼實在太強大。

Youtube頻道「Viralhog」日前貼出一段影片，美國伊利諾州霍夫曼莊園(Hoffman Estates)一名網友曬出自家貓咪如何從貓塔下來的過程，一隻叫做蘿絲(Rose)的虎斑貓原先睡在貓塔最頂端的貓窩內，想說躺到累了想下來，只見牠伸出貓掌測量了貓塔跟牆壁的間距，接著側身一越以飛簷走壁的模式「爬下貓塔」，只花了4秒鐘就完美落地。

飼主表示這段影片是在客廳不經意拍下的，蘿絲已經「訓練」自己使用牆壁與貓塔之間的縫隙垂降，讓他不禁驚呼「根本是蜘蛛貓」。影片曝光後至今已經吸引超過6萬人觀看，網友表示「名符其實的蜘蛛貓無誤，可以跟蜘蛛人做搭檔了」、「貓咪的行為永遠都是你想不到的」、「這根本是忍者吧」。

貓咪 美國 喵星人 忍者

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