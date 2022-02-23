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大冠鷲站路邊全身濕 六福村助治療與照顧

中央社 / 新竹縣23日電
民眾日前在路旁發現一隻渾身溼透的二級保育類動物大冠鷲，大冠鷲隨後被送往六福村照護。中央社（六福村提供）
民眾日前在路旁發現一隻渾身溼透的二級保育類動物大冠鷲，大冠鷲隨後被送往六福村照護。中央社（六福村提供）

一隻二級保育類動物「大冠鷲」日前被民眾發現，全身淋濕站於路旁將牠搶救，六福村今天表示，經獸醫師診療，眼睛有些混濁已上藥，待痊癒後將助牠返回大自然。

六福村動管部經理吳炫毅今天向中央社記者表示，這隻「大冠鷲」昨天被送到六福村時，精神還可以，不過，在經過六福村獸醫曾紹唐觀察發現，眼睛部分有混濁的情形，經過診療後已點眼藥，持續觀察中。

曾紹唐表示，後續也為「大冠鷲」進行全身檢查，沒有骨折現象，但可能因近日下雨，導致牠身體有點失溫，目前，給予保暖等照顧，將持續照顧至「大冠鷲」痊癒，再讓牠返回大自然。

新竹縣政府農業處提供新聞資料表示，大冠鷲屬於猛禽，主食以蛇類為主，竹縣淺山地區普遍都能見到牠的身影，但因為人類活動，近年也出現多起大冠鷲在捕食路殺的動物時，不慎遭到路過車輛撞擊，或誤食農藥等，對大冠鷲造成嚴重威脅。

農業處指出，大冠鷲因為為保育類動物，禁止任意騷擾甚至捕捉，而民眾一旦發現有大冠鷲受傷墜地或發現其他保育類動物需救援，可打新竹縣為民服務專線1999，尋求協助。

獸醫師 新竹 保暖

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