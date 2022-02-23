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「雷神索爾」二度找豪豬復仇又打輸…臉被插上百根針慘狀曝光
你看過「雷神索爾」落難的樣子嗎？在巴西聖保羅一隻叫做索爾(Thor)的狗狗，被主人發現全身竟插滿上百根豪豬的刺。飼主更爆料這不是索爾第一次討皮痛，在去年也曾被豪豬打趴「射了滿臉」。
根據「每日星報」報導，飼主阿德理亞諾(Adriano Bertoline)在20日發現愛犬的脖子、鼻子、嘴巴，甚至就連舌頭都被插上尖刺。然而他隨即意識到是索爾又跑去找豪豬單挑，害自己落得這種下場。
阿德理亞諾立刻帶索爾去看獸醫，卻礙於失業又得養4個小孩，難以負擔醫療費用。他急中生智將狗狗的慘狀PO上臉書募款，「早上醒來就看到我的狗變成這樣…」希望能有善心人士能夠幫幫忙。消息傳到一名議員耳裡，便隨即聯繫上阿德理亞諾，要索爾到獸醫院安心治療，一毛錢也不需要擔心。
獸醫師最終從索爾身上拔出上百根豪豬的尖刺，待傷勢恢復後，也順利讓阿德理亞諾接回家照顧。事實上，這已經是索爾近一年第二次和豪豬單挑，但不變的是依然被打得「咪咪貓貓」，讓主人相當頭痛。
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