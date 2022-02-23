1歲童慘遭5比特犬攻擊「臉全撕爛」下巴都沒了 主人傻眼：我的狗很乖

許多家有毛孩子的主人都應該要注意牠們是否會傷人。1名1歲多的男童在花園玩耍時，突然遭到5隻比特犬群起攻擊，男童遭拖行到街上後整張臉全被撕爛，目前在醫院重傷搶救中，闖禍的5隻比特犬其中一隻也確定將會被人道毀滅。

綜合外媒報導，美國奧克拉荷馬州斯賓塞市(Spencer City,Oklahoma)20日發生一起慘案，1歲多的男童羅德里葛斯(J.J.Rodriguez)在花園玩耍時突然被鄰居飼養的比特犬們攻擊，5隻比特犬把他拖到街上發狂撕咬，導致男童頭部及臉部均受到重創，下巴及牙齒慘遭咬碎扯掉，頭骨還被啃到露出來，緊急送醫後勉強保住性命。

羅德里葛斯的父母悲痛表示，孩子整張臉都被咬到毀容，「幾乎沒有一處是完好的」，未來也得動整容手術才能勉強恢復，但就算是手術成功也很難回到過去的模樣，而且鄰居家的比特犬常常在街上遊蕩，已經附近民眾被投訴過很多次都沒有改善，才會造成今天發生在兒子身上的悲劇。

闖禍的比特犬主人是住附近的鄰居明修(Chad Minshew)，他接受媒體採訪時說自己很震驚，因為自己養這5隻比特犬已經超過5年以上，從來沒看過狗狗們表現出如此獸性，「牠們平常都很乖」，怎麼會去攻擊小孩子他也百思不解。當地警方則指出，明修的5隻比特犬其中主要攻擊孩子的將會被撲殺，其餘犬隻的去向則尚未有定案。

羅德里葛斯因傷勢十分嚴重現在還在加護病房觀察，由7位醫生為他進行救治，而他的家人日前已在募資平台上成立募款活動，羅德里葛斯的祖母萊特(Delfina Wright)表示，「孩子不應該落到這樣的下場」，希望廣大網友能夠幫孩子討回一個公道。

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