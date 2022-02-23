挪威森林貓聽2單字「嗨爆變厭世臉」 貓奴驚：絕對聽得懂人話

聯合新聞網 / 綜合報導
挪威森林貓Chewie聽到肉泥及洗澡兩組單字，出現不同的表情變化。 圖擷自@ChewietheCat1
挪威森林貓Chewie聽到肉泥及洗澡兩組單字，出現不同的表情變化。 圖擷自@ChewietheCat1

不少貓奴認為，貓咪其實聽得懂人類的話，有時只是懶得理你。在日本就有這麼一隻貓貓，似乎能清楚分辨肉泥和洗澡兩組單字，並做出完全不同的反應。兩種表情反差曝光後，一票貓奴更篤定貓咪絕對聽得懂人話。

挪威森林貓Chewie是一隻表情豐富的貓咪，當主人說出「你想不想吃肉泥呀～」，Chewie就會立刻張大嘴巴，似乎在說「我在這裡！快給我」，非常渴望想吃零食

然而當問題換成「要不要洗澡？」，牠就會一秒切換成厭世臉，瞇起眼睛不給鏟屎官好臉色看，像在抱怨「我為什麼又要洗澡？」。如此溢於言表的神情讓不少人讚嘆，「真是一隻老實的貓」。

挪威森林貓的長毛有助牠們度過寒冬，但長毛容易打結、產生毛球等，最好每個月洗一次澡，因此Chewie肯定知道洗澡的意思。Chewie這個名字，則是主人喜歡漫威，取自驚奇隊長原著漫畫裡的貓貓Chewie。

貓咪 貓奴 零食 日本
>

延伸閱讀

肥橘貓挑戰滾輪慘遭「花式拋飛」 網笑到內傷：運動細胞算差

15歲女躲野豹卻遭丟包反鎖屋內 「同困2小時」結局意外

豹寶寶草地潛行想嚇媽媽 戲精母豹「彈簧跳高高」超配合演出：好怕怕～

狗狗終於找到家 開心穿新衣卻等不到人..牠絕望趴地「雙眼無神」網心疼

相關新聞

15歲女躲野豹卻遭丟包反鎖屋內 「同困2小時」結局意外

電影裡人和豹被關在一起的情節，這驚險場景竟在印度阿薩姆邦(Assam)真實上演。一名15歲的少女原本和村民一起看熱鬧，卻不小心「引豹入室」。大家看到這畫面便奪門而出，只留下她和野豹共處一室長達2小時之久。

1歲童慘遭5比特犬攻擊「臉全撕爛」下巴都沒了 主人傻眼：我的狗很乖

許多家有毛孩子的主人都應該要注意牠們是否會傷人。1名1歲多的男童在花園玩耍時，突然遭到5隻比特犬群起攻擊，男童遭拖行到街上後整張臉全被撕爛，目前在醫院重傷搶救中，闖禍的5隻比特犬其中一隻也確定將會被人道毀滅。

挪威森林貓聽2單字「嗨爆變厭世臉」 貓奴驚：絕對聽得懂人話

不少貓奴認為，貓咪其實聽得懂人類的話，有時只是懶得理你。在日本就有這麼一隻貓貓，似乎能清楚分辨肉泥和洗澡兩組單字，並做出完全不同的反應。兩種表情反差曝光後，一票貓奴更篤定貓咪絕對聽得懂人話。

豹寶寶草地潛行想嚇媽媽 戲精母豹「彈簧跳高高」超配合演出：好怕怕～

有時候野生動物的親子互動總能療癒人心。最近有一段爆笑影片在網路上瘋傳，一隻可愛的豹寶寶在草地上匍匐前進，想要偷偷嚇媽媽，結果豹媽媽還真的很戲精，假裝被嚇到還高高跳起來，不少網友笑到不行。

【動物冷知識】真情錯付！不怕人的可愛笨鳥 不好吃照樣被嗑到滅絕

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道有一種已經滅絕的貓頭鷹叫聲，聽起來像是人類在哈哈大笑的聲音嗎？ 今天一起來看看很久沒分享的滅絕動物冷知識吧！

狗狗終於找到家 開心穿新衣卻等不到人..牠絕望趴地「雙眼無神」網心疼

許多在收容所的毛小孩等待的只是一個家。一隻可愛的梗犬終於在收容所等到有人要把牠帶回家，原本認養人都已經辦好所有的認領手續、申請表也都填好了，結果到了約定的時間認養人遲遲沒有出現，狗狗相當愁眉苦臉地趴在地上，失落的模樣讓網友好心疼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。