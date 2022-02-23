挪威森林貓聽2單字「嗨爆變厭世臉」 貓奴驚：絕對聽得懂人話
不少貓奴認為，貓咪其實聽得懂人類的話，有時只是懶得理你。在日本就有這麼一隻貓貓，似乎能清楚分辨肉泥和洗澡兩組單字，並做出完全不同的反應。兩種表情反差曝光後，一票貓奴更篤定貓咪絕對聽得懂人話。
挪威森林貓Chewie是一隻表情豐富的貓咪，當主人說出「你想不想吃肉泥呀～」，Chewie就會立刻張大嘴巴，似乎在說「我在這裡！快給我」，非常渴望想吃零食。
顔に出てしまう猫。— 【Chewie the Cat】ちゅーい（ノルウェイジャン） (@ChewietheCat1) February 12, 2022
←好き（ちゅーる食べる？）
→嫌い（お風呂入る？）#猫 #猫のいる暮らし pic.twitter.com/4VnlAwLMmA
然而當問題換成「要不要洗澡？」，牠就會一秒切換成厭世臉，瞇起眼睛不給鏟屎官好臉色看，像在抱怨「我為什麼又要洗澡？」。如此溢於言表的神情讓不少人讚嘆，「真是一隻老實的貓」。
挪威森林貓的長毛有助牠們度過寒冬，但長毛容易打結、產生毛球等，最好每個月洗一次澡，因此Chewie肯定知道洗澡的意思。Chewie這個名字，則是主人喜歡漫威，取自驚奇隊長原著漫畫裡的貓貓Chewie。
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