【動物冷知識】真情錯付！不怕人的可愛笨鳥 不好吃照樣被嗑到滅絕

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道有一種已經滅絕的貓頭鷹叫聲，聽起來像是人類在哈哈大笑的聲音嗎？

今天一起來看看很久沒分享的滅絕動物冷知識吧！

笑鴞還被記錄到多種叫聲，除了像是人類勝利般的大笑聲外，也有陰森的笑聲。另外亦有指牠們的叫聲像狗吠聲、像尖聲的呼叫聲、或是憂鬱的嗚響聲等。

笑鴞一般只會在夜間、雨後或他們飛行時才聽得到牠們的叫聲。在飼養的笑鴞中紀錄了多種吹哨聲、笑聲及喵喵叫聲。

原本生活在紐西蘭的笑鴞，當地人為了驅除穴兔而引進矇眼貂與白鼬，卻因為笑鴞特殊的笑聲而遭到捕食，最終在1914年確認滅絕。

渡渡鳥名字「渡渡（Dodo）」來源自葡萄牙文裡「笨蛋（Tolo）」的。

因為不會飛又親近人的關係，最後被人類捕食或被人類引進的動物攻擊而滅絕。

1865年，童話故事《愛麗斯夢遊仙境》中提及了這種善良可愛而又命運悲慘的動物，隨著這本書的暢銷，渡渡鳥也被越來越多的人知曉，成為了最有名的滅絕動物大明星！

古巴巨鴞的頭骨是現代最大貓頭鷹雕鴞的兩倍大，由於頭骨太大一度被認為是骸鳥（高約1-3公尺的史前巨鳥）家族。

鳥的飛行能力與他們的「龍骨突」密切相關，龍骨突是位於胸骨腹部正面一條縱向的骨骼。善於飛行的鳥類龍骨突就會十分發達。

而根據古巴巨鴞龍骨突化石分析，古巴巨鴞很可能像現代的野火雞一樣，只有在受到極大威脅時才會飛行，更多時候會選擇奔跑。

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