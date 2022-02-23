豹寶寶草地潛行想嚇媽媽 戲精母豹「彈簧跳高高」超配合演出：好怕怕～
有時候野生動物的親子互動總能療癒人心。最近有一段爆笑影片在網路上瘋傳，一隻可愛的豹寶寶在草地上匍匐前進，想要偷偷嚇媽媽，結果豹媽媽還真的很戲精，假裝被嚇到還高高跳起來，不少網友笑到不行。
論壇Reddit近日瘋傳一段可愛的影片，有民眾在動物園拍到豹媽媽跟豹寶寶的珍貴互動畫面，畫面中豹寶寶在草地上匍匐前進，感覺像是想要偷偷嚇媽媽，豹媽媽早就發現孩子正朝著自己偷偷爬過來，依然很配合的等到小豹更靠近一點，豹媽媽就高高跳起假裝被嚇到，最後再淡定的離開。
影片曝光後吸引超過萬名網友觀看，網友表示「豹寶寶還太嫩了」、「豹媽媽也太配合演出了，好寵孩子」、「母愛真的很偉大」、「豹媽媽：媽媽好怕怕～」，也有網友指出其實影片中的豹媽與豹寶寶的互動是一種狩獵訓練，豹媽媽反應這麼大是為了鼓勵孩子，讓小豹能夠提早學會更多狩獵方法並獨力。
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