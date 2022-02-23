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15歲女躲野豹卻遭丟包反鎖屋內 「同困2小時」結局意外

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名15歲少女，意外和豹共處一室長達2小時。 示意圖／Ingimage
印度一名15歲少女，意外和豹共處一室長達2小時。 示意圖／Ingimage

電影裡人和豹被關在一起的情節，這驚險場景竟在印度阿薩姆邦(Assam)真實上演。一名15歲的少女原本和村民一起看熱鬧，卻不小心「引豹入室」。大家看到這畫面便奪門而出，只留下她和野豹共處一室長達2小時之久。

故事的主角是15歲的少女馬吉（Renu Majhi），她永遠忘不了2月14日這一天有多難熬。根據外媒報導，當天早上10點左右，一隻豹出現在村莊裡，大家紛紛上前圍觀。不料野豹轉眼間拉近距離，長老隨即呼喊大家進屋避難。此時進到屋內的不只村民，還包含那頭不請自來的野豹。

眼看衝突一觸即發，大夥們又落荒而逃離開建築物，並以迅雷不及掩耳的速度把門鎖上。這時留在屋內的剩下野豹，以及被放生的馬吉。「我太晚跑了，被拋在人群的最後面」，她淚流滿面回憶起那度秒如年的2小時，「我瑟瑟發抖，手跟腳像是都麻了」「雖然很冷，但我滿身都是汗」。

整整一個小時馬吉動也不敢動，時時刻刻緊盯著野豹的眼睛，兩方注視著彼此的一舉一動。儘管屋外傳來喊叫的聲音，但她不敢輕舉妄動，更遑論大叫求援。此刻馬吉腦海中的畫面，全是電影中吃人的可怕場面。

隔了一陣子，身旁的手機響了起來，嚇到腦袋一片空白的她趕緊向電話那頭小聲求救。過不了多久，村民們合力把屋頂的天花板打開，並輕輕放下梯子讓馬吉脫困，終於結束這起鬧劇。「當時我全身癱軟，擠出最後一絲力量跳上梯子，那瞬間野豹還緊盯著我」。馬吉也發誓絕對不再湊熱鬧看豹或大象，讓好奇心差點害死自己。

印度
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