狗狗終於找到家 開心穿新衣卻等不到人..牠絕望趴地「雙眼無神」網心疼

許多在收容所的毛小孩等待的只是一個家。一隻可愛的梗犬終於在收容所等到有人要把牠帶回家，原本認養人都已經辦好所有的認領手續、申請表也都填好了，結果到了約定的時間認養人遲遲沒有出現，狗狗相當愁眉苦臉地趴在地上，失落的模樣讓網友好心疼。

綜合外媒報導，美國肯塔基州人道協會（Kentucky Humane Society）於2021年收養了一隻名亨卓克斯（Hendrix）美國斯塔福德郡梗犬，當時4歲的牠待了好一陣子，終於有人要帶牠回溫暖的家，申請表及相關文件都準備妥當。等到了認養人與協會員工約好的那天， 亨卓克斯洗了澡、穿上漂亮的領巾跟背帶準備迎接新飼主，結果等到收容所都要關門了，認養人還是沒出現。

亨卓克斯似乎已經預料到新主人是不會來了，協會也沒有接到領養人打來的電話，後來亨卓克斯愁眉苦臉的趴在地上，眼神相當落寞，協會員工也相當不捨。收容所經理戴克（Megan Decker）表示，亨卓克斯是一隻相當乖巧的狗狗，在牠2021年獲救被送到協會收容所時，活潑可愛的牠就讓所有員工都對牠愛不釋手，愛撒嬌的牠超級不怕生，看到小朋友來收容所還會主動翻肚給摸摸。

亨卓克斯是一隻相當乖巧可愛的狗狗，當天認養人要來帶牠的時候，牠穿上新領巾笑得像個孩子。 (圖/取自「Kentucky Humane Society」臉書粉絲專頁)

戴克說，當天要被領養人帶走的時候亨卓克斯相當開心，盛裝打扮想迎接新家，最後不知為何領養人一直沒有出現也沒有聯絡協會，亨卓克斯就像消氣的皮球一樣趴在地上，協會員工看牠這樣相當於心不忍。消息傳出後不少網友也替亨卓克斯打抱不平，覺得認養人不應該這樣無聲無息的就不帶走牠。

協會見到不少網友充滿怒氣的留言，發布聲明表示很謝謝這件事情引發眾多網友的討論，謝謝大家對亨卓克斯的支持，但請不要對沒有現身的原領養人發表仇恨言論，「我們不樂見這樣的批評聲浪，每個家庭可能都有自己的苦衷，而我們的初衷只是想要給亨卓克斯這個孩子找一個永遠的家」。協會聲明中也提到已經有不少人想要領養亨卓克斯，他們也會盡快安排跟領養家庭見面。

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