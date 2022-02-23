快訊

本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗終於找到家 開心穿新衣卻等不到人..牠絕望趴地「雙眼無神」網心疼

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗知道認養人不會來了，失望落寞地趴在地上。 (圖/取自「Kentucky Humane Society」臉書粉絲專頁)
狗狗知道認養人不會來了，失望落寞地趴在地上。 (圖/取自「Kentucky Humane Society」臉書粉絲專頁)

許多在收容所的毛小孩等待的只是一個家。一隻可愛的梗犬終於在收容所等到有人要把牠帶回家，原本認養人都已經辦好所有的認領手續、申請表也都填好了，結果到了約定的時間認養人遲遲沒有出現，狗狗相當愁眉苦臉地趴在地上，失落的模樣讓網友好心疼。

綜合外媒報導，美國肯塔基州人道協會（Kentucky Humane Society）於2021年收養了一隻名亨卓克斯（Hendrix）美國斯塔福德郡梗犬，當時4歲的牠待了好一陣子，終於有人要帶牠回溫暖的家，申請表及相關文件都準備妥當。等到了認養人與協會員工約好的那天， 亨卓克斯洗了澡、穿上漂亮的領巾跟背帶準備迎接新飼主，結果等到收容所都要關門了，認養人還是沒出現。

亨卓克斯似乎已經預料到新主人是不會來了，協會也沒有接到領養人打來的電話，後來亨卓克斯愁眉苦臉的趴在地上，眼神相當落寞，協會員工也相當不捨。收容所經理戴克（Megan Decker）表示，亨卓克斯是一隻相當乖巧的狗狗，在牠2021年獲救被送到協會收容所時，活潑可愛的牠就讓所有員工都對牠愛不釋手，愛撒嬌的牠超級不怕生，看到小朋友來收容所還會主動翻肚給摸摸。

亨卓克斯是一隻相當乖巧可愛的狗狗，當天認養人要來帶牠的時候，牠穿上新領巾笑得像個孩子。 (圖/取自「Kentucky Humane Society」臉書粉絲專頁)
亨卓克斯是一隻相當乖巧可愛的狗狗，當天認養人要來帶牠的時候，牠穿上新領巾笑得像個孩子。 (圖/取自「Kentucky Humane Society」臉書粉絲專頁)

戴克說，當天要被領養人帶走的時候亨卓克斯相當開心，盛裝打扮想迎接新家，最後不知為何領養人一直沒有出現也沒有聯絡協會，亨卓克斯就像消氣的皮球一樣趴在地上，協會員工看牠這樣相當於心不忍。消息傳出後不少網友也替亨卓克斯打抱不平，覺得認養人不應該這樣無聲無息的就不帶走牠。

協會見到不少網友充滿怒氣的留言，發布聲明表示很謝謝這件事情引發眾多網友的討論，謝謝大家對亨卓克斯的支持，但請不要對沒有現身的原領養人發表仇恨言論，「我們不樂見這樣的批評聲浪，每個家庭可能都有自己的苦衷，而我們的初衷只是想要給亨卓克斯這個孩子找一個永遠的家」。協會聲明中也提到已經有不少人想要領養亨卓克斯，他們也會盡快安排跟領養家庭見面。

認養 美國 狗狗 毛小孩
>

延伸閱讀

冷到凍未條…浪浪敲窗求進屋取暖 屋主驚：是一年前的牠

最強風暴狂襲歐洲 他驚見「鄰居的貓被吹到黏窗上」真相曝光網全傻眼

怕冷柴柴「爽趴爺爺床上取暖」不想下來 影片曝光網全融化：順便幫暖被

幫妻修電視遇虎斑亂入 貓奴無奈「武術踢腿」恭送喵皇..白汪傻笑看全場

相關新聞

15歲女躲野豹卻遭丟包反鎖屋內 「同困2小時」結局意外

電影裡人和豹被關在一起的情節，這驚險場景竟在印度阿薩姆邦(Assam)真實上演。一名15歲的少女原本和村民一起看熱鬧，卻不小心「引豹入室」。大家看到這畫面便奪門而出，只留下她和野豹共處一室長達2小時之久。

狗狗終於找到家 開心穿新衣卻等不到人..牠絕望趴地「雙眼無神」網心疼

許多在收容所的毛小孩等待的只是一個家。一隻可愛的梗犬終於在收容所等到有人要把牠帶回家，原本認養人都已經辦好所有的認領手續、申請表也都填好了，結果到了約定的時間認養人遲遲沒有出現，狗狗相當愁眉苦臉地趴在地上，失落的模樣讓網友好心疼。

動物園今年首位寶寶誕生 紅猴媽媽護子「趕走」大兒子

台北市立動物園非洲動物區的紅猴家族，迎來了動物園第一隻「壬寅虎年」寶寶。動物園表示，2月中紅猴「男道」與「星濡」的家族中...

馬桶突鑽出「不明黑影」牠探頭說嗨嚇壞老外：第一次看到

上廁所前最好往馬桶裡多看幾眼？一對遊客到了泰國巴吞他尼府(Pathum Thani)旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥(Asian water monitor)，對峙時間超過3分多鐘。

幫妻修電視遇虎斑亂入 貓奴無奈「武術踢腿」恭送喵皇..白汪傻笑看全場

在忙碌的時候如果遇到毛小孩亂入，總會發生一些神奇的事情。日前有網友曬出家中一幕可愛的畫面，女網友正在玩Switch遇到了一點問題，請老公去查看電視後方接頭的時候，家中的兩隻毛小孩竄出來要跟爸爸玩，結果就變成了男子必須要把腳抬超高才能讓貓咪離開現場的狀況，爆笑照片吸引不少網友熱議。

肥橘貓挑戰滾輪慘遭「花式拋飛」 網笑到內傷：運動細胞算差

若說到滾輪，不少人會直接聯想到倉鼠，但或許就連貓貓也非常喜歡跑在滾輪上。有網友分享一段貓咪跑在滾輪上的畫面，一開始看似跑得相當愜意，過沒多久卻跟不上速度，直接被滾輪拋飛，讓一票人「笑到併軌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。