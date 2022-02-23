動物園今年首位寶寶誕生 紅猴媽媽護子「趕走」大兒子

台北市立動物園非洲動物區的紅猴家族，迎來了動物園第一隻「壬寅虎年」寶寶。動物園表示，2月中紅猴「男道」與「星濡」的家族中喜添一隻男寶寶，經驗豐富的紅猴媽媽「星濡」母性堅強，將新生兒照顧得無微不至，就連大兒子「濡安」希望媽媽能幫自己理毛，都被「星濡」威嚇驅趕。

動物園表示，「男道」與「星濡」夫妻檔十分恩愛，二兒子「濡牧」才剛滿11個月大又傳出好消息，紅猴家族為動物園增添了第一隻「壬寅虎年」寶寶。紅猴媽媽「星濡」在2月9日平安生產，雄性的寶寶活動力十足，「星濡」對新生寶寶也很慈愛，無論在樹上移動或是坐在樹梢進食時，都會用單手將寶寶緊抱在懷中。而紅猴寶寶即使在熟睡中也會手腳併用地很努力地抱住媽媽，並時不時調整自己在媽媽懷抱中的位置。

動物園表示，專心育幼的媽媽似乎對於家族其他成員的靠近顯得有些敏感，因此目前寶寶與牠們都還未有密切的接觸。保育員觀察到大哥「濡安」會試著靠近媽媽，希望媽媽能幫自己理毛，然而懷抱寶寶的「星濡」護幼心切，會威嚇驅趕想撒嬌的大兒子，這時「濡安」只好退到底下的樹枝痴痴地望著媽媽，神情看起來有點落寞。至於正值調皮年紀的二哥「濡牧」，對新生寶寶的興趣似乎沒有很大，自顧自地在活動場到處跑來跑去，光是植物葉片也能玩得不亦樂乎。

動物園提醒，民眾如果仔細觀察紅猴寶寶，可以發現寶寶身上布滿黑色的細毛，與紅猴家族其他成員亮麗的金橙色毛髮截然不同。紅猴寶寶大約在出生三周後毛髮會漸漸開始變色，歡迎大家常來拜訪紅猴家族，把握紅猴寶寶短暫又難得的生長變化和有趣的家族互動。 「星濡」對新生寶寶也很慈愛，無論在樹上移動或是坐在樹梢進食時，都會用單手將寶寶。圖／動物園提供

商品推薦