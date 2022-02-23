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馬桶突鑽出「不明黑影」牠探頭說嗨嚇壞老外：第一次看到

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自每日郵報
圖擷自每日郵報

上廁所前最好往馬桶裡多看幾眼？一對遊客到了泰國巴吞他尼府(Pathum Thani)旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥(Asian water monitor)，對峙時間超過3分多鐘。

據「每日郵報」報導，恰蒂瑪(Chantima Chairisuk)正想上廁所時，赫然發現馬桶裡有神秘黑影在移動，最後甚至探出頭和他們四目相接。而那隻生物其實是亞洲水巨蜥，不時吐出舌頭並四周環顧，兩人就這樣持續觀察了3分多鐘，最後巨蜥鑽回馬桶就此消失，讓這場旅遊驚魂平安落幕。

恰蒂瑪的男友傑森（Jason Kingman）事後驚訝回憶，接到電話說廁所有不明的黑影，衝去一看沒想到是一條巨蜥，「這是我第一次在廁所看到他們」。恰蒂瑪則補充說明，當時戶外有人在噴灑殺蟲劑，巨蜥可能想試圖逃跑才沿著管線跑進馬桶中。

亞洲水巨蜥常見於泰國城市的運河及池塘中，受到威脅時具有攻擊性，並帶有一點輕微毒性。大多數成年水巨蜥身長為1.5公尺，最長則可以長達3公尺。

圖擷自每日郵報
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馬桶 泰國
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