幫妻修電視遇虎斑亂入 貓奴無奈「武術踢腿」恭送喵皇..白汪傻笑看全場

有些毛小孩小時候看起來很小隻，但長大後可變成巨大毛孩了。一名網友養了一隻3歲多的大丹狗，現在已經長到78公斤重，可牠依然維持小時候的習慣，很喜歡跳到家人的腿上縮成一團睡覺，模樣相當可愛，但也讓不少網友擔心飼主的腿會不會痛。

2022-02-23 10:20