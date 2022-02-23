幫妻修電視遇虎斑亂入 貓奴無奈「武術踢腿」恭送喵皇..白汪傻笑看全場
在忙碌的時候如果遇到毛小孩亂入，總會發生一些神奇的事情。日前有網友曬出家中一幕可愛的畫面，女網友正在玩Switch遇到了一點問題，請老公去查看電視後方接頭的時候，家中的兩隻毛小孩竄出來要跟爸爸玩，結果就變成了男子必須要把腳抬超高才能讓貓咪離開現場的狀況，爆笑照片吸引不少網友熱議。
網友「ちまき&こめた＆うに」在推特貼出一張圖，這對夫妻家中養了一貓一狗分別叫做「海膽(うに)」與「可美塔(こめた)」，還有一隻小倉鼠名叫「粽子(ちまき)」，海膽與可美塔感情超好，經常在一起玩。有一天妻子在家裡玩Switch的時候發現接觸有點不良，請老公去看看電視後面的接線時，海膽跟可美塔突然跑出來要爸爸跟牠們一起玩，但爸爸在忙實在是沒空，只好把一隻腳抬超高讓海膽可以順勢爬到窗戶上去玩，坐在地上的可美塔目睹了這一切，開心的笑出來。
妻子拍下老公與家中兩隻毛孩的互動畫面後笑到不行，她表示其實這種狀況幾乎天天都在上演，每次當她跟老公在忙的時候，兩隻毛孩都會來湊熱鬧，這次老公很高明的把腳抬起來充當貓跳台，讓海膽可以到一邊的窗戶上去玩，這樣就可以好好做事情了。照片貼出後至今已吸引超過25萬人按讚，網友表示「太好笑了，貓奴必須要有十八般武藝才行」、「那個腿筋骨很軟Q」。
色んな方に見ていただいて嬉しいです。仲良し兄妹です🐾 pic.twitter.com/UptP2axiRk— ちまき&こめた＆うに (@chimaki0328) February 11, 2022
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