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肥橘貓挑戰滾輪慘遭「花式拋飛」 網笑到內傷：運動細胞算差
若說到滾輪，不少人會直接聯想到倉鼠，但或許就連貓貓也非常喜歡跑在滾輪上。有網友分享一段貓咪跑在滾輪上的畫面，一開始看似跑得相當愜意，過沒多久卻跟不上速度，直接被滾輪拋飛，讓一票人「笑到併軌」。
影片中的橘貓在滾輪裡使勁奔跑，起初幾秒看起來還不熟悉滾輪的速度，一度被甩到後方，此後便完全不保留實力全速衝刺。不過滾輪越轉越快，儘管已經快看不清橘貓的雙腳，最後仍難敵慣性被拋飛。拋飛過程中其實還先在滾輪裡重摔一次，來不及爬起來才華麗的飛出場外，一度嚇到一旁的貓咪。
大批網友被這段影片逗樂，「對不起我笑到要內傷了」「出界比賽結束」「這隻算運動細胞差的吧」。亦有人大開眼界，表示先前只看過倉鼠跑滾輪，「第一次看到貓被這個甩飛」。
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