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78kg大丹狗忘記自己長大了 「縮成乳牛球」趴家人腿上睡翻網笑：腿會痠爆

聯合新聞網 / 綜合報導
今年三歲多的大丹狗「拉里」最喜歡整隻狗縮成球睡在家人腿上。 (圖/取自「larrygreatdane」IG)
今年三歲多的大丹狗「拉里」最喜歡整隻狗縮成球睡在家人腿上。 (圖/取自「larrygreatdane」IG)

有些毛小孩小時候看起來很小隻，但長大後可變成巨大毛孩了。一名網友養了一隻3歲多的大丹狗，現在已經長到78公斤重，可牠依然維持小時候的習慣，很喜歡跳到家人的腿上縮成一團睡覺，模樣相當可愛，但也讓不少網友擔心飼主的腿會不會痛。

網友在IG「larrygreatdane」貼出一張照片，家中養了一隻大丹狗名為「拉里(Larry)」，今年3歲多，體重高達78公斤，身材也十分高大，都比家中的男飼主還要高，相當巨大的牠不管在哪裡都是受人注目的焦點，在IG上也有高達13萬追蹤數。儘管拉里已經長得如此巨大，但牠還是保留著小時候的習性，就是喜歡坐在家人腿上睡覺撒嬌。

從IG上張貼的影片跟照片可以看見，拉里會趁著家人坐在椅子上的時候，偷偷伸出狗爪子依附上人類的腿，接著跳起來安穩的縮成一團球睡覺。在家人腿上睡覺是拉里小時候的習慣之一，如今牠還是繼續維持這樣的嗜好，也會趁家人沒坐在沙發上的時候自己坐上去，模樣相當可愛。

拉里可愛的照片跟影片曝光後，吸引不少網友留言，有網友表示「拉里真的以為自己還是小狗」、「我們家的大丹狗也是這樣」、「對爸媽來說毛小孩不管幾歲永遠都還是孩子」、「我很擔心拉里的家人，坐久了感覺腿會痠到斷掉」、「要能夠承受拉里的重量需要強健的肌肉」。

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