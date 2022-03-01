掃地機器人凌晨拖柴犬便便「跑完整個家」飼主哭：像買蘋果手機掉進水溝

從天堂到地獄的感受是什麼？有網友分享自己買了掃地機器人的心得，在家中有雙柴的情況下，機器人掃出驚人的毛量與垃圾，讓原PO樂不可支，考量到掃一次要花費半個小時以上，所以將時間固定在家庭成員都在熟睡的凌晨，期待一早醒來可以迎接煥然一新的家，結果家中的毛小孩在地上拉了一坨大便，機器人就帶著柴柴的精華跑遍家中，一早醒來原PO形容，就像蘋果手機直接掉進臭水溝的感覺。

網友「兩隻萌柴別搗蛋～雙柴媽咪の分享天地」有兩隻可愛的雙柴，Toby跟Nana，為了解決家中狗毛跟打掃的問題，所以買了一台掃地機器人，測試過程中也很順利，掃出來的成果量也很驚人，粗估掃一次要花費半小時，因此原PO決定將時間設定在大家熟睡的早上，期待一早醒來可以看到煥然一新的家。

原po新買的掃地機器人。圖／Toby♥Nana 雙柴媽授權提供 掃地機器人清出大量毛髮。圖／Toby♥Nana 雙柴媽授權提供

沒想到兩柴在地上大便，再加上所有人都在樓上睡覺，當時無人在場，因此機器人輾過大便後，在整間屋子跑完全程。可怕的擴散效應讓原PO超崩潰，有一種買了蘋果手機掉進臭水溝的感覺。

後來家裡掃拖好多次、開窗通風、噴芳香噴霧一整天才改善臭味，作為過來人的經歷，原PO奉勸大家最好現場看著毛孩，否則就要機寵隔離。

柴犬Toby與掃地機器人。圖／翻攝自Toby*Nana*Cola的三狗成長日記IG 柴犬Toby(左)和Nana(右)。圖／翻攝自Toby*Nana*Cola的三狗成長日記IG

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