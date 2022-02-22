最強風暴狂襲歐洲 他驚見「鄰居的貓被吹到黏窗上」真相曝光網全傻眼

最近寒流來襲相當冷，許多毛小孩應該都會在家裡尋找最溫暖的地方取暖。日前網路上流傳一段可愛的影片，只見一隻怕冷的柴犬窩在被子上面怎樣都不肯起來，但牠霸佔的地方是爺爺的床鋪，導致爺爺想上床睡覺都沒辦法，但爺爺似乎不在乎反而笑得很開心，溫馨的影片融化不少人。

2022-02-22 14:06