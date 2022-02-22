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最強風暴狂襲歐洲 他驚見「鄰居的貓被吹到黏窗上」真相曝光網全傻眼
最近幾天西歐遭到30年最猛風暴尤妮絲（Eunice）襲擊，不少歐洲國家紛紛傳出災情。荷蘭有民眾拍到一幕讓人哭笑不得的畫面，他在家裡看到一隻貓幾乎像是被拍扁一樣黏在自家窗戶上，原因是因為風暴太強烈，鄰居的貓都被吹到他家窗戶上。
最近在IG及國外各大社群網站有一張照片瘋狂轉傳，一隻黑白貓整隻貓像是煎餃一樣貼在玻璃上，貼出這張照片的網友在IG表示，最近因為最強風暴來襲，隔壁鄰居的貓咪都被狂風吹到貼到自家窗戶上面，可見這次風暴有多誇張。不少網友表示「這該不會是傳說中的貓餅吧」、「這風暴也太強了」、「被狂風拍成餅的貓」。
不過其實這是IG知名照片PS帳號「Maurice van Berkel」的傑作，這張圖在18日時就已經發布在他的個人IG帳號上，看起來只是想表示最近席捲歐洲的風暴有多誇張，他的IG主頁面上也有不少有趣的PS照片，有些相當具有黑色幽默，真相曝光後不少網友直呼「被騙了」。早在真相公布前，不少眼尖的網友發現這張照片其實應該是PS過的，「因為草地根本沒有風吹的痕跡」。
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