快訊

英衛生大臣指「俄已開始侵略烏克蘭」 將祭出制裁

飼主身亡金吉拉貓不進食 新北動保處助找到溫暖家

中央社 / 新北22日電

新北市動保處日前救援因飼主死亡多日未返家而無人餵食的金吉拉品種貓咪Dayday，但Dayday被帶回後疑思念飼主不願進食，經多方安撫後才逐漸進食，最後順利找到新飼主認養。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，日前接獲通報，指稱新店區1名房東擔心黃姓房客遲遲未回家，租屋處留有貓咪無人照顧餵食，急需委託收容。

動保處獲訊後派員到場訪查，發現貓咪是金吉拉品種，生命跡象虛弱，先將貓咪帶到新店動物之家協助安置，經查證牠的黃姓飼主已不幸過世。

新店動物之家獸醫師莊子昇表示，經檢查，貓咪的身體狀況大致良好，但因未進食而有消瘦的狀況；收容後，Dayday疑因思念飼主，不願意進食，讓動保人員相當擔心，經嘗試多種方式安撫情緒，才讓Dayday漸漸願意進食。

動保處指出，原飼主的林姓友人透過房東與動保處聯繫，並提出原飼主曾要求她若不在時幫忙收留Dayday等事證，於是同意將Dayday交由林女飼養；Dayday在熟悉的新飼主陪伴下，逐漸恢復往日健康生活。

貓咪 獸醫師
>

延伸閱讀

新北3處恢復區間測速 新店環河路違規不減反增達168%

台北市北投區信義區添「狗活動區」 2月23日開放試用

限量3000瓶 卡爾里拉推出創廠175週年版威士忌

橘貓丟水溝內等死 狠心飼主辯因生活壓力大

相關新聞

大白熊犬暴風式成長「8個月大已40公斤」！ 網驚：已成真正的白熊

最近一名日本網友在網路上分享家中飼養的大白熊犬「舒舒」（シュシュ）短短幾個月內的變化，「膨脹」的速度嚇壞不少網友。目前已經8個月大的舒舒來到了40公斤，直逼一名成人女性的體重！

最強風暴狂襲歐洲 他驚見「鄰居的貓被吹到黏窗上」真相曝光網全傻眼

最近幾天西歐遭到30年最猛風暴尤妮絲（Eunice）襲擊，不少歐洲國家紛紛傳出災情。荷蘭有民眾拍到一幕讓人哭笑不得的畫面，他在家裡看到一隻貓幾乎像是被拍扁一樣黏在自家窗戶上，原因是因為風暴太強烈，鄰居的貓都被吹到他家窗戶上。

黑狗拉出半邊耳機「超崩潰」 網友卻喊恭喜：現省好幾萬

該怎麼辦才好？有網友貼出一張照片，耳機充電盒中只剩下一只無線耳機，不見的半邊耳機則卡在狗狗的便便當中「難分難捨」。照片曝光後網友卻紛紛恭喜飼主「現省好幾萬」，甚至獻上處理耳機的暗黑兵法。

紙門淪喵皇遊樂場全被拆爆 戲精虎斑被貓奴抓包「嚇掉下巴」：我不是兇手

貓咪對於紙做的任何人事物都沒有抵抗力。日前有幾組爆笑的照片在網路上瘋傳，一名家裡養了2隻貓咪的網友經常遇到和室紙拉門被貓破壞的狀況，好幾次都可以見到紙門被戳破的畫面，但有一次目擊破壞現場時，另一隻貓卻張大眼睛嘴巴滿臉驚恐，像是在說「這次凶手不是我」，爆笑的表情讓不少網友笑翻。

哈士奇姐妹「同品種卻不同畫風」妹妹高冷霸氣、姊姊走萌系路線

2種口味1次滿足？日本一名飼主在網路上分享自家養的兩隻哈士奇有著「截然不同」的畫風，一隻萌系可愛、一隻則是帥又霸氣。驚人的差異在網路上掀起討論，許多網友紛紛表示「可愛風的哈士奇好像真的有變多耶！」

怕冷柴柴「爽趴爺爺床上取暖」不想下來 影片曝光網全融化：順便幫暖被

最近寒流來襲相當冷，許多毛小孩應該都會在家裡尋找最溫暖的地方取暖。日前網路上流傳一段可愛的影片，只見一隻怕冷的柴犬窩在被子上面怎樣都不肯起來，但牠霸佔的地方是爺爺的床鋪，導致爺爺想上床睡覺都沒辦法，但爺爺似乎不在乎反而笑得很開心，溫馨的影片融化不少人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。