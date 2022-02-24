文鳥被丟到沸水鍋痛苦掙扎？飼主PO「下水餃」影片曝真相
照片中的文鳥正仰躺在一鍋清水中，水中激烈的水花讓人懷疑當是鳥是不是在滾水中，其實是鳥兒洗澡太開心，翅膀拍打震動的效果，一張照片引起網友熱烈討論，而當事鳥的推特也更新了一張漂亮的文鳥照：真的沒事啦！
一隻白色文鳥正仰躺在水中，應該是靜止畫面的照片卻因為激烈的水花顯得非常生動，讓人不難聯想到鳥兒是不是掉進滾水中，推特網友分享自家鳥兒洗澡的模樣，沒想到反應超激烈，照片如果沒有文字說明難免引起大家測臆，事後網友補上一張文鳥沒事照，以及平常文鳥洗澡的影片，表示當事鳥只是洗澡洗太嗨，真的沒事。
ﾊﾞｼｬﾊﾞｼｬ pic.twitter.com/fiDALmjNah— うた (@mochimaru_1209) February 3, 2022
看到當事鳥沒事，網友才放心回覆「差點檢舉案下去」、「我碗筷都準備好了」、「乍看還以為是餃子下鍋」、「太殘忍了吧！檢舉ㄑㄧˇ......咦？」原來這隻文鳥洗澡時的慣性動作就是喜歡仰躺並拍打翅膀，目前推特有四千多人追蹤，是隻可愛的小帥哥。
イケメン文鳥のまるです pic.twitter.com/wt0Lwa4w8B— うた (@mochimaru_1209) September 7, 2021
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言