快訊

來不及了？俄軍邊境集結 烏克蘭總統坦言：試圖致電普亭但無回應

緬甸北部事件：坑殺中國人的異國網紅犯罪網

文鳥被丟到沸水鍋痛苦掙扎？飼主PO「下水餃」影片曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
照片中的文鳥正仰躺在一鍋清水中，激烈地拍打翅膀。圖／翻攝自推特
照片中的文鳥正仰躺在一鍋清水中，激烈地拍打翅膀。圖／翻攝自推特

照片中的文鳥正仰躺在一鍋清水中，水中激烈的水花讓人懷疑當是鳥是不是在滾水中，其實是鳥兒洗澡太開心，翅膀拍打震動的效果，一張照片引起網友熱烈討論，而當事鳥的推特也更新了一張漂亮的文鳥照：真的沒事啦！

一隻白色文鳥正仰躺在水中，應該是靜止畫面的照片卻因為激烈的水花顯得非常生動，讓人不難聯想到鳥兒是不是掉進滾水中，推特網友分享自家鳥兒洗澡的模樣，沒想到反應超激烈，照片如果沒有文字說明難免引起大家測臆，事後網友補上一張文鳥沒事照，以及平常文鳥洗澡的影片，表示當事鳥只是洗澡洗太嗨，真的沒事。

看到當事鳥沒事，網友才放心回覆「差點檢舉案下去」、「我碗筷都準備好了」、「乍看還以為是餃子下鍋」、「太殘忍了吧！檢舉ㄑㄧˇ......咦？」原來這隻文鳥洗澡時的慣性動作就是喜歡仰躺並拍打翅膀，目前推特有四千多人追蹤，是隻可愛的小帥哥。

寵物 日本 推特

相關新聞

文鳥被丟到沸水鍋痛苦掙扎？飼主PO「下水餃」影片曝真相

照片中的文鳥正仰躺在一鍋清水中，水中激烈的水花讓人懷疑當是鳥是不是在滾水中，其實是鳥兒洗澡太開心，翅膀拍打震動的效果，一張照片引起網友熱烈討論，而當事鳥的推特也更新了一張漂亮的文鳥照：真的沒事啦！

遛狗沒繫繩 明起開罰3千起跳

新北市動物保護自治條例經行政院核定，昨天公告，明天起民眾遛狗未繫繩、故意使用劣藥治療動物、特定寵物買賣業者無提供定型化契...

比特犬飼主逾期未完成寵物登記 將依動保法裁罰

配合行政院農業委員會2021年10月26日《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告，比特犬(包括美國比特鬥牛犬及美國史大佛夏...

森林驚見粉嫩胖毛球穿梭 網瘋傳仙氣「七彩精靈鳥」神秘身分曝光

大自然中有許多美麗的生物總是讓人驚豔。最近有幾組照片在各大社群網站上掀起熱潮，只見一隻又一隻小巧可愛、全身色彩斑斕的鳥兒停在樹枝上，身上的花紋美到像是畫上去一般，不少網友直呼「根本是小精靈」，實際上牠們可是實際存在的珍貴鳥類。

虎斑喵「倒掛蜘蛛步」優雅爬下貓台 4秒鐘完美落地萬人看傻：是忍者吧

喵星人最喜歡的玩具莫過於紙箱與貓跳台，不過有些貓咪登上登下跳台的方式可真的沒看過。最近一部影片在網路上瘋傳，一隻在貓跳台最頂端休息的貓咪想要下來，只見牠伸出爪子東探探西探探，最後一個轉身從貓塔上靠著牆壁「蜘蛛爬行」下貓台，流暢的動作讓不少人驚呼實在太強大。

「雷神索爾」二度找豪豬復仇又打輸…臉被插上百根針慘狀曝光

你看過「雷神索爾」落難的樣子嗎？在巴西聖保羅一隻叫做索爾(Thor)的狗狗，被主人發現全身竟插滿上百根豪豬的刺。飼主更爆料這不是索爾第一次討皮痛，在去年也曾被豪豬打趴「射了滿臉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。