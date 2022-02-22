黑狗拉出半邊耳機「超崩潰」 網友卻喊恭喜：現省好幾萬

該怎麼辦才好？有網友貼出一張照片，耳機充電盒中只剩下一只無線耳機，不見的半邊耳機則卡在狗狗的便便當中「難分難捨」。照片曝光後網友卻紛紛恭喜飼主「現省好幾萬」，甚至獻上處理耳機的暗黑兵法。

這組瘋傳的照片共有3張，先是左手拿著少了一邊無線耳機的充電盒，緊接著是卡在便便中的另一只耳機，最後則疑似為這次慘劇的兇手黑狗。網友紛紛幸災樂禍表示，「矮額怕屎」「先試聽看壞了沒」「耳朵聞不到味道」「貓屎咖啡能喝為何耳機不能？」

雖然照片相當母湯，但仍有不少人安慰飼主，毛孩沒事就好，若是卡在腸道裡頭，花的醫療費用恐是耳機的好幾倍。「拉出來幫你省好幾萬欸」「下次耳機收好哈」，也有留言出餿主意，「用筷子夾出來，洗了就2手轉賣」。

類似的狀況不只這樁，有網友表示狗狗吃過雞蛋大的藍芽小音響，一用手機播音樂，整隻狗瞬間化身「行動藍芽音箱」，從體內傳出陣陣歌聲。所幸事件最後都平安落幕，也讓飼主們上了昂貴的一課，絕對要把小東西收到毛孩碰不到的地方。

不見的半邊耳機，最後在狗狗的排泄物當中被發現。圖擷自 臉書

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