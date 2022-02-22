大白熊犬暴風式成長「8個月大已40公斤」！ 網驚：已成真正的白熊
最近一名日本網友在網路上分享家中飼養的大白熊犬「舒舒」（シュシュ）短短幾個月內的變化，「膨脹」的速度嚇壞不少網友。目前已經8個月大的舒舒來到了40公斤，直逼一名成人女性的體重！
生後8ヶ月の— 山奥暮らしのシュシュ | 𝕔𝕙𝕠𝕦𝕔𝕙𝕠𝕦 (@chouchou_the_g) February 5, 2022
どデカい甘えん坊はこちらです💁♀️ pic.twitter.com/jagxDUd7MA
根據日媒報導，舒舒4個月大時，體型已經和飼主差不多，體重達到25公斤。飼主當時受訪時表示，剛養舒舒時不過才3公斤，養了2個月之後也才進展到8公斤，沒想到之後舒舒就開始「暴風成長」。
接著，就在舒舒6個月時，已經長到約160公分高、體重達36公斤。短短2個月，舒舒現在已經長到40公斤，站起來時就像一隻「十足的大白熊」。據了解，目前8個月大的舒舒仍不算成犬，未來長大之後體重可望突破50公斤大關。
主人數個月來細心地記錄下舒舒的成長過程，巨大又可愛的「反差萌」融化一大票網友「太可愛了！我會持續追更！」、「到底能長多大呢？」、「洗澡跟散步應該是最困難的部分」、「是不是跟3歲的大象差不多」、「我認識一隻大白熊犬長到50多公斤呢！」
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