紙門淪喵皇遊樂場全被拆爆 戲精虎斑被貓奴抓包「嚇掉下巴」：我不是兇手
貓咪對於紙做的任何人事物都沒有抵抗力。日前有幾組爆笑的照片在網路上瘋傳，一名家裡養了2隻貓咪的網友經常遇到和室紙拉門被貓破壞的狀況，好幾次都可以見到紙門被戳破的畫面，但有一次目擊破壞現場時，另一隻貓卻張大眼睛嘴巴滿臉驚恐，像是在說「這次凶手不是我」，爆笑的表情讓不少網友笑翻。
網友「ココニャ」家中養了2隻虎斑貓，牠們是推特上相當著名的網紅貓咪姐妹花巴米(バミちゃん)與拉米(ラミちゃん)，這對姊妹以破壞家中的和室紙拉門出名，因為實在太會毀滅紙拉門還曾經出過寫真書。某一天飼主發現2隻貓咪又在家裡闖禍，結果巴米對鏡頭露出了相當驚恐的表情，彷彿是第一次被抓包弄破紙門一樣，一臉寫著「不不不，這次兇手真的不是我，兇手在我後面」，畫面相當爆笑。
巴米與拉米的家裡還有另外四隻貓咪跟一隻狗，是一個相當熱鬧的毛小孩大家庭。巴米與拉米的主人表示，平常兩隻姐妹花就很愛破壞拉門，甚至已經完全把紙拉門當作是貓跳台跟貓攀爬架在用，現在不僅只是熱衷於破壞拉門，還喜歡在上面鑽來鑽去，他自己也懶得修拉門了。
兩姊妹的爆笑照片曝光後至今已吸引超過20萬網友按讚，網友們表示「太有戲了吧貓咪的表情」 、「又不是第一天把家裡拆掉，那麼驚恐是怎樣」、「紙門已經成為新一代的貓咪遊樂場了」、「我家貓咪也很愛破壞紙門，根本當成戳戳樂在玩」。
「事件ですか事故ですか」 pic.twitter.com/rlQH4N8zbl— ココニャ@猫写真集、発売中！ (@kokonananya) February 11, 2022
バミーアントワネット「ステイホームで運動不足なら障子に登ればよろしいのに」 pic.twitter.com/cPJzk3EGGl— ココニャ@猫写真集、発売中！ (@kokonananya) February 5, 2022
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