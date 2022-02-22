哈士奇姐妹「同品種卻不同畫風」妹妹高冷霸氣、姊姊走萌系路線

2種口味1次滿足？日本一名飼主在網路上分享自家養的兩隻哈士奇有著「截然不同」的畫風，一隻萌系可愛、一隻則是帥又霸氣。驚人的差異在網路上掀起討論，許多網友紛紛表示「可愛風的哈士奇好像真的有變多耶！」

從照片中可以很清楚的看到，9歲的姊姊「西爾維雅」（Silvia）有著渾圓大眼、肉嘟嘟的臉頰以及人畜無害的純真眼神；而1歲半的妹妹「香緹」（Chante）則有著典型哈士奇銳利又帥氣的外表特徵—上揚的眼睛與細長的臉部。

根據日媒報導，倆姊妹的主人「濱治」（Hamaji）受訪時表示倆姊妹確定都是西伯利亞哈士奇，體重、身高也差不多。大概2個月大的時候開始，倆姊妹的「長相畫風」開始出現差距，姊姊小時候長得像一隻白柴，而妹妹香緹則已開始面露霸氣。

有趣的是，雖然香緹霸氣十足，但其實超愛撒嬌，而姊姊則是喜歡偶爾朝著妹妹咆哮，卻因為「一點也不兇悍」而無法嚇倒妹妹。飼主濱治表示，儘管兩隻愛犬在外表氣質上有著巨大的差異，但都有個共同的性格—純真善良。

左邊是姊姊西爾維雅、右邊是妹妹香緹。（圖／翻攝自推特@xxhama2）

姊妹倆的長相與可愛的互動在網路上掀起討論，有網友認為「一個像東方人一個像西方人」、「一隻是貍貓一隻是狐狸」、「一隻是可愛路線一隻是漂亮路線！」

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