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怕冷柴柴「爽趴爺爺床上取暖」不想下來 影片曝光網全融化：順便幫暖被

聯合新聞網 / 綜合報導
怕冷的柴犬待在爺爺的棉被上取暖不想起來。 (圖/取自推特影片)
怕冷的柴犬待在爺爺的棉被上取暖不想起來。 (圖/取自推特影片)

最近寒流來襲相當冷，許多毛小孩應該都會在家裡尋找最溫暖的地方取暖。日前網路上流傳一段可愛的影片，只見一隻怕冷的柴犬窩在被子上面怎樣都不肯起來，但牠霸佔的地方是爺爺的床鋪，導致爺爺想上床睡覺都沒辦法，但爺爺似乎不在乎反而笑得很開心，溫馨的影片融化不少人。

網友「フク」在推特上發文，家裡養了一隻柴犬名叫「小福(Fuku)」還有2隻貓「泰拉(Tara)」與「米太郎(Kibitarou)」。最近因為天氣很冷，柴犬小福常常在家裡尋找可以取暖的地方，有一次高齡97歲的爺爺找不到小福，一直喊牠都沒出現，結果竟然在爺爺的床上看到小福正坐在上面取暖，看起來就像是體貼到要幫爺爺暖被一樣，爺爺見狀也露出了開心的笑容。

小福的飼主表示，小福平常跟爺爺相處相當融洽，爺爺也很喜歡小福，小福常常會睡在爺爺的床上，其實是因為那邊是讓牠能夠安心的地方，而且爺爺也常常跟小福一起睡覺，一人一狗感情相當好。

治癒的影片PO上網後至今已吸引超過2萬人觀看，網友表示「爺爺跟柴柴感情真好」、「其實柴柴是想要取暖，只是窩在上面也可以順便幫爺爺暖被，一舉兩得」、「寒冷的天氣跟毛小孩一起睡覺是最幸福的事情」。

柴犬 毛小孩 寒流

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