快訊

網路攻擊？烏克蘭數個政府機構、銀行網站「被癱瘓」

「生要見人 死要見屍」 逆孫阮哲夫被控殺阿嬤判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗為什麼改不了吃屎？這其實是天性 犬行為專家教2招解決

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗會因為各種因素把自己的便便吃掉。圖 ／pixabay
狗狗會因為各種因素把自己的便便吃掉。圖 ／pixabay

俗話說狗改不了吃屎，這句話不僅是諺語，也是狗狗真實會發生的情況。對經常與毛小孩親親抱抱的飼主們來說，狗狗若對自己的便便情有獨鍾，那可真是有點困擾啊！究竟狗為何會有這樣的習慣，有沒有方法可以避免呢？

美國犬類組織AKC就曾報導，狗狗的「食糞行為」其實是從古演化而來的天性，把自己的大便吃掉可以保護同類被體內的寄生蟲傳染，而當野外的食物不夠時，便便也是一種補充營養的方式。另外，狗狗在幼犬時期好奇心強烈，會模仿狗媽媽幫自己清理排便的行為，所以也會跟著把自己或同伴的便便吃掉，但大多數狗狗長大以後就會停止這個習慣。

而如果家中狗狗成年之後還戒不掉吃便便，很可能是因為伙食沒有帶給牠們飽足感，或是腸胃消化吸收不良，此時最好還是就醫檢查會比較安心。而狗狗生活的環境也是很重要的因素，如果活動空間不足，狗狗容易因為焦慮、或是因為太過無聊，而透過吃掉自己的便便來排解壓力。

狗狗活動空間不足也是食糞的原因之一。圖／pixabay
狗狗活動空間不足也是食糞的原因之一。圖／pixabay

那究竟該怎麼避免狗狗把自己的大便吃掉呢？犬類行為專家熊爸，就曾在影片中指出，可以增加餵食次數，用少量多餐的方式讓狗狗不會因為飢餓或嘴饞去吃自己的大便。而若是腸胃的問題，就可以請教獸醫師幫忙，看看狗的狀況適不適合吃一些益生菌來幫助消化吸收。熊爸也提醒大家，其實狗吃便便算是一種正常的動物行為，身為飼主的我們千萬不要急著去責罰牠，用引導的方式帶開牠們就好了。

寵物知識 動物心理學 寵物溝通 狗狗 汪星人 幼犬

相關新聞

只能跪了！OL養「100隻寵物」每天下班照顧到凌晨2點不喊累

照顧寵物勞心勞力，通常養一兩隻就很辛苦了，這位OL居然養了100隻寵物，而且照顧起來絲毫不馬虎，即使下班很晚回家，仍然照顧牠們直到凌晨，日復一日不喊累。

路上驚見黑白貓「身體穿過手推車」 真相曝光網笑：這是新上市的貓輪車

貓咪不但是液體，連物品都能輕鬆穿越？最近一張照片在網路上瘋傳，一隻貓咪坐在單輪水泥推車上，瞇著眼睛看向拍照片的人，但在水泥車下方卻看到牠的身體，驚悚的照片讓不少網友驚呼「貓咪是不是穿透了」。

狗為什麼改不了吃屎？這其實是天性 犬行為專家教2招解決

俗話說狗改不了吃屎，這句話不僅是諺語，也是狗狗真實會發生的情況。對經常與毛小孩親親抱抱的飼主們來說，狗狗若對自己的便便情有獨鍾，那可真是有點困擾啊！究竟狗為何會有這樣的習慣，有沒有方法可以避免呢？

文鳥被丟到沸水鍋痛苦掙扎？飼主PO「下水餃」影片曝真相

照片中的文鳥正仰躺在一鍋清水中，水中激烈的水花讓人懷疑當是鳥是不是在滾水中，其實是鳥兒洗澡太開心，翅膀拍打震動的效果，一張照片引起網友熱烈討論，而當事鳥的推特也更新了一張漂亮的文鳥照：真的沒事啦！

遛狗沒繫繩 明起開罰3千起跳

新北市動物保護自治條例經行政院核定，昨天公告，明天起民眾遛狗未繫繩、故意使用劣藥治療動物、特定寵物買賣業者無提供定型化契...

比特犬飼主逾期未完成寵物登記 將依動保法裁罰

配合行政院農業委員會2021年10月26日《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告，比特犬(包括美國比特鬥牛犬及美國史大佛夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。