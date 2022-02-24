狗為什麼改不了吃屎？這其實是天性 犬行為專家教2招解決

俗話說狗改不了吃屎，這句話不僅是諺語，也是狗狗真實會發生的情況。對經常與毛小孩親親抱抱的飼主們來說，狗狗若對自己的便便情有獨鍾，那可真是有點困擾啊！究竟狗為何會有這樣的習慣，有沒有方法可以避免呢？

美國犬類組織AKC就曾報導，狗狗的「食糞行為」其實是從古演化而來的天性，把自己的大便吃掉可以保護同類被體內的寄生蟲傳染，而當野外的食物不夠時，便便也是一種補充營養的方式。另外，狗狗在幼犬時期好奇心強烈，會模仿狗媽媽幫自己清理排便的行為，所以也會跟著把自己或同伴的便便吃掉，但大多數狗狗長大以後就會停止這個習慣。

而如果家中狗狗成年之後還戒不掉吃便便，很可能是因為伙食沒有帶給牠們飽足感，或是腸胃消化吸收不良，此時最好還是就醫檢查會比較安心。而狗狗生活的環境也是很重要的因素，如果活動空間不足，狗狗容易因為焦慮、或是因為太過無聊，而透過吃掉自己的便便來排解壓力。

狗狗活動空間不足也是食糞的原因之一。圖／pixabay

那究竟該怎麼避免狗狗把自己的大便吃掉呢？犬類行為專家熊爸，就曾在影片中指出，可以增加餵食次數，用少量多餐的方式讓狗狗不會因為飢餓或嘴饞去吃自己的大便。而若是腸胃的問題，就可以請教獸醫師幫忙，看看狗的狀況適不適合吃一些益生菌來幫助消化吸收。熊爸也提醒大家，其實狗吃便便算是一種正常的動物行為，身為飼主的我們千萬不要急著去責罰牠，用引導的方式帶開牠們就好了。

商品推薦