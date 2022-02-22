今天是超級貓之日「一天集滿9個2」 晚上這加碼點別錯過

今天是2022年2月22日星期二，又剛好是農曆22號，可能是我們一生中能遇到最多「2」的日子。雖然部分農民曆記載今天諸事不宜，但今天其實是「超級貓之日」，或許很適合吸貓？

每年的2月22日，其實是日本的貓之日(猫の日)。由於日語的2發音為ni，連續念出多個2則和喵叫聲「ニャン(nyan)」相當接近，因此將222這天訂為貓之日。貓之日最早可追溯到1987這一年，用來慶祝貓咪與人類和平共處。

除了2022年2月22日星期二，今天也剛好落在同為貓科動物的虎年，更適逢農曆正月22日，一連9個2讓這天可說是千載難逢的超級貓之日。有些人可能會好奇那2222年的2月22日呢？可惜這天是星期五，並沒有辦法超越「今天」，也很難親眼見證這天的到來。

即使錯過了凌晨的02:22:22，今天晚上還有22點22分22秒的最後「加碼」機會，能再多收集6個2。百年難得一見的日子錯過不再，快抱緊貓皇一起度過這神聖的一天吧！

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