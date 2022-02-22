快訊

新北防疫旅館護理師為新Omicron傳播鏈 「有11人待比對」

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天是超級貓之日「一天集滿9個2」 晚上這加碼點別錯過

聯合新聞網 / 綜合報導
2月22日是貓之日，一起來吸貓吧。圖／Ingimage
2月22日是貓之日，一起來吸貓吧。圖／Ingimage

今天是2022年2月22日星期二，又剛好是農曆22號，可能是我們一生中能遇到最多「2」的日子。雖然部分農民曆記載今天諸事不宜，但今天其實是「超級貓之日」，或許很適合吸貓？

每年的2月22日，其實是日本的貓之日(猫の日)。由於日語的2發音為ni，連續念出多個2則和喵叫聲「ニャン(nyan)」相當接近，因此將222這天訂為貓之日。貓之日最早可追溯到1987這一年，用來慶祝貓咪與人類和平共處。

除了2022年2月22日星期二，今天也剛好落在同為貓科動物的虎年，更適逢農曆正月22日，一連9個2讓這天可說是千載難逢的超級貓之日。有些人可能會好奇那2222年的2月22日呢？可惜這天是星期五，並沒有辦法超越「今天」，也很難親眼見證這天的到來。

即使錯過了凌晨的02:22:22，今天晚上還有22點22分22秒的最後「加碼」機會，能再多收集6個2。百年難得一見的日子錯過不再，快抱緊貓皇一起度過這神聖的一天吧！

貓咪 日本

延伸閱讀

看見自己的尋貓啟事？聰明橘白喵竟躺在正下方「等著被尋獲」

冷到凍未條…浪浪敲窗求進屋取暖 屋主驚：是一年前的牠

黃金獵犬「躺地爽滾」露滿足憨笑 草泥馬站旁邊嚇傻：那都我們的便便

相關新聞

哈士奇姐妹「同品種卻不同畫風」妹妹高冷霸氣、姊姊走萌系路線

2種口味1次滿足？日本一名飼主在網路上分享自家養的兩隻哈士奇有著「截然不同」的畫風，一隻萌系可愛、一隻則是帥又霸氣。驚人的差異在網路上掀起討論，許多網友紛紛表示「可愛風的哈士奇好像真的有變多耶！」

怕冷柴柴「爽趴爺爺床上取暖」不想下來 影片曝光網全融化：順便幫暖被

最近寒流來襲相當冷，許多毛小孩應該都會在家裡尋找最溫暖的地方取暖。日前網路上流傳一段可愛的影片，只見一隻怕冷的柴犬窩在被子上面怎樣都不肯起來，但牠霸佔的地方是爺爺的床鋪，導致爺爺想上床睡覺都沒辦法，但爺爺似乎不在乎反而笑得很開心，溫馨的影片融化不少人。

狗狂咬榻榻米被媽瞪！貓超緊張「手足無措戳戳」：欸不要玩了啦....

原來貓咪也有害怕的時候呀！日本一名網友日前在社群媒體推特上分享一段影片，是自家狗狗在榻榻米上搗蛋，旁邊的貓貓則一臉緊張，不時拍拍狗狗「叫他停止」，免得被罵。超可愛的互動上傳到網路上後引發討論，網友笑翻「能讓喵皇緊張真不簡單！」

今天是超級貓之日「一天集滿9個2」 晚上這加碼點別錯過

今天是2022年2月22日星期二，又剛好是農曆22號，可能是我們一生中能遇到最多「2」的日子。雖然部分農民曆記載今天諸事不宜，但今天其實是「超級霸王貓之日」，或許很適合吸貓？

「鴨子鼓手」雙腳狂拍鼓面還自己和聲 爆紅吸引音樂家合奏

日本一名網友在社群媒體推特分享，自家的鴨子具有音樂天份，會用腳丫拍打鼓面形成獨特的節奏樂。影片一出，吸引超過20多萬次轉推，更吸引許多知名音樂家拍攝影片合作，促成特別的「人鴨跨界合奏」。

黃金獵犬「躺地爽滾」露滿足憨笑 草泥馬站旁邊嚇傻：那都我們的便便

有些毛小孩天生就很喜歡到處打滾，但這麼愛滾的毛孩還是第一次見到。最近在網路上有一段爆笑短片瘋傳，一隻可愛的黃金獵犬到羊駝主題餐廳玩耍，天生就喜歡打滾的牠在土堆上舒服的滾動還露出可愛的笑容，殊不知牠打滾的地方竟然都是羊駝的排泄物，羊駝站在遠方傻眼看著這一切的畫面讓許多網友笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。