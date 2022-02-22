狗狂咬榻榻米被媽瞪！貓超緊張「手足無措戳戳」：欸不要玩了啦....

原來貓咪也有害怕的時候呀！日本一名網友日前在社群媒體推特上分享一段影片，是自家狗狗在榻榻米上搗蛋，旁邊的貓貓則一臉緊張，不時拍拍狗狗「叫他停止」，免得被罵。超可愛的互動上傳到網路上後引發討論，網友笑翻「能讓喵皇緊張真不簡單！」

從推特用戶@UNI_BorderC上傳的影片可以看到，邊牧「尤尼」正陶醉的狂抓、啃咬榻榻米，一旁的貓貓「梅西」則是感受到媽媽眼神而一臉緊張，擔心尤尼被罵的牠先是拍拍尤尼，還不時緊張的瞄向媽媽，眼見尤尼完全無動於衷，梅西甚至還急得環抱住牠的脖子，像是在說「欸不要玩了啦⋯⋯媽媽在看你啦⋯⋯。」

根據日媒報導，飼主受訪時表示梅西曾經因為亂抓壁紙而被罵過，所以當尤尼在榻榻米上搗蛋時才會在一旁緊張，因為他知道調皮的下場。其實，當尤尼在抓榻榻米的時候，飼主已經盯著他四次了，但尤尼卻渾然不知，才讓感受到媽媽視線的梅西相當緊張。

影片一出，吸引大批網友湧入留言「貓貓的絕望樣超可愛」、「貓：媽你看，我盡力了」、「那個手足無措的小表情」、「完美呈現貓狗兩種不同性格」、「狗狗就是那種令人尷尬的室友。」

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