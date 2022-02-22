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「鴨子鼓手」雙腳狂拍鼓面還自己和聲 爆紅吸引音樂家合奏

聯合新聞網 / 綜合報導
鴨鴨小晝超會打鼓。（圖／翻攝自推特@catsdogwithduck）
鴨鴨小晝超會打鼓。（圖／翻攝自推特@catsdogwithduck）

日本一名網友在社群媒體推特分享，自家的鴨子具有音樂天份，會用腳丫拍打鼓面形成獨特的節奏樂。影片一出，吸引超過20多萬次轉推，更吸引許多知名音樂家拍攝影片合作，促成特別的「人鴨跨界合奏」。

從推特用戶@catsdogwithduck上傳的影片中可以看到，小鴨「小晝」（おひる）躺在主人懷中用腳腳輪流狂踢主人拿著的鼓，一邊還跟著節奏發出叫聲，彷彿在為自己的表演「伴奏」。就在表演到最高速的精彩段落後，小晝的腳開始放慢速度，似乎在仔細品味自己所發出來的聲音，模樣超級可愛。

小晝精彩的表演引起巨大迴響，有網友質疑，小晝是不是被強行拍攝影片，而主人則在另支影片中澄清，其實小晝當時如果不舒服是隨時可以翻身離開的，所以真的小晝當時覺得「敲鼓」很有趣。

有趣的是，小晝爆紅後，日本當地許多音樂家拍攝彈奏傳統樂器與小晝「合聲」的影片，在網路上蔚為旋風，更登上電視媒體版面，成為日本最紅「鴨子鼓手」。

推文一出，成千上萬的網友湧入留言「真是快樂鴨」、「我也想跟他一樣有才華」、「我要去日本邀請一隻鴨子加入我的樂團了」、「我的退休生活將會是這樣」、「看到這個影片，知道我為什麼喜歡推特了。」

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