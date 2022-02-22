「鴨子鼓手」雙腳狂拍鼓面還自己和聲 爆紅吸引音樂家合奏
日本一名網友在社群媒體推特分享，自家的鴨子具有音樂天份，會用腳丫拍打鼓面形成獨特的節奏樂。影片一出，吸引超過20多萬次轉推，更吸引許多知名音樂家拍攝影片合作，促成特別的「人鴨跨界合奏」。
從推特用戶@catsdogwithduck上傳的影片中可以看到，小鴨「小晝」（おひる）躺在主人懷中用腳腳輪流狂踢主人拿著的鼓，一邊還跟著節奏發出叫聲，彷彿在為自己的表演「伴奏」。就在表演到最高速的精彩段落後，小晝的腳開始放慢速度，似乎在仔細品味自己所發出來的聲音，模樣超級可愛。
先日、弊アヒルのおひるちゃんが太鼓を叩けそうという動画に、@wyrm06 @yoheijimbo @nana_musik @nanashino_gombe (敬称略)音楽家の皆様がおすすめをしてくださり、ジングル付きはまだ到着していないのですが無事太鼓を叩けました！最終目標は @vonchiri 先生の楽隊に入れてもらうことです。 pic.twitter.com/52vvKKfgyD— 巣喰 (@catsdogwithduck) February 16, 2022
小晝精彩的表演引起巨大迴響，有網友質疑，小晝是不是被強行拍攝影片，而主人則在另支影片中澄清，其實小晝當時如果不舒服是隨時可以翻身離開的，所以真的小晝當時覺得「敲鼓」很有趣。
有趣的是，小晝爆紅後，日本當地許多音樂家拍攝彈奏傳統樂器與小晝「合聲」的影片，在網路上蔚為旋風，更登上電視媒體版面，成為日本最紅「鴨子鼓手」。
打楽器界に彗星の如く現れたアヒルさんの野生味溢れるビートと唄に全力で乗っかる（？）シリーズ— NⅢ@民族楽器チャンネル (@nanashino_gombe) February 21, 2022
シングルストロークだとアヒルさんに勝てないことに早々に気付きスプリットフィンガー使ってしまいました。もうめちゃくちゃ。 pic.twitter.com/0kcJ37e75s
おひる先生に挑んでいく打楽器奏者が次々に倒されていくので、スウェーデンの伝統楽器ニッケルハルパでは共生を目指しました。コラボとも言います。— ℕ𝕒𝕟𝕒 (@nana_musik) February 20, 2022
人間よ、異種族と争ってはいけない……共に生きることはできる……。 pic.twitter.com/gn7aHIw8M5
推文一出，成千上萬的網友湧入留言「真是快樂鴨」、「我也想跟他一樣有才華」、「我要去日本邀請一隻鴨子加入我的樂團了」、「我的退休生活將會是這樣」、「看到這個影片，知道我為什麼喜歡推特了。」
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