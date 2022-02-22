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黃金獵犬「躺地爽滾」露滿足憨笑 草泥馬站旁邊嚇傻：那都我們的便便

聯合新聞網 / 綜合報導
(圖/網友「yangyang_goldenretriever」授權提供，未經許可請勿轉載)
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有些毛小孩天生就很喜歡到處打滾，但這麼愛滾的毛孩還是第一次見到。最近在網路上有一段爆笑短片瘋傳，一隻可愛的黃金獵犬到羊駝主題餐廳玩耍，天生就喜歡打滾的牠在土堆上舒服的滾動還露出可愛的笑容，殊不知牠打滾的地方竟然都是羊駝的排泄物，羊駝站在遠方傻眼看著這一切的畫面讓許多網友笑翻。

央央在地上打滾得很開心，一旁羊駝看傻眼後都走掉了。 (圖/網友「yangyang_goldenretriever」授權提供，未經許可請勿轉載)
央央在地上打滾得很開心，一旁羊駝看傻眼後都走掉了。 (圖/網友「yangyang_goldenretriever」授權提供，未經許可請勿轉載)

影片中的黃金獵犬叫做「央央」，是一隻天生就很愛到處打滾的汪星人。央央的主人接受聯合線上記者採訪時表示，央央是她在大約四個多月前領養的孩子，本來就有想養狗的她一直沒有決定想養哪一隻，直到某天看到有動保組織開直播在送養黃金獵犬，殺去寵物展看之後就馬上收編央央。

央央主人說，收養當時央央很調皮，頭上撞了一個洞，「但看人眼神很誠懇」，就把央央正式帶回家，養了央央才發現牠是一隻超愛打滾的狗，一開始只覺得打滾很可愛，後來發現每次滾完都超級臭。其實除了愛打滾，央央也是有多重興趣的狗狗，不但喜歡散步也喜歡主人幫牠擦毛，每次擦完毛都會露出很爽的臉。

而這次在羊駝餐廳的爆笑影片就是展現了央央有多愛打滾的證據，本來央央主人以為牠會跑去跟羊駝玩耍，結果牠竟然無視羊駝在地上爽打滾，而地上其實有羊駝的排泄物，央央也完全沒在管繼續滾的開開心心，讓央央主人笑著說「黃金獵犬就是愛滾黃金，今天有草泥馬的屎我還不滾爆」。影片曝光後吸引不少網友熱議，有網友表示「羊駝眼神超傻眼」、「那群草泥馬站在旁邊看也太好笑」、「羊駝們應該都嚇歪了」。

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