6年來30場「領養媒合」都遭拒！照養員為大狗狗抱屈：牠真的很貼心

一隻名為克萊奧（Cleo）的米克斯住在收容所，這些年來所方不斷安排牠參加領養媒合會，但6年過去了，克萊奧已參加超過30場活動，卻始終沒人願意帶牠回家。

外媒報導，還是幼犬的克萊奧2016年美國路易斯安那州洪水侵襲時被救援，負責照顧克萊奧的收容所員工漢姆表示，克萊奧參加領養會已經相當經驗老道了，甚至可以稱為是「專家級」。他讚美克萊奧是隻美麗又貼心的狗狗，可惜體重達80磅（約36公斤），加上耳聾，在條件上有些吃虧。

漢姆說克萊奧和正常的狗狗幾乎無異，唯一的差別只有你必須看著牠並用手勢給予指示，而牠也對臉部表情、肢體語言和閃光燈有所反應。

克萊奧相當活潑。圖取自the dodo

其實克萊奧還是幼犬時曾兩度被領養，但每次都在試養數個月後遭退回。漢姆表示克萊奧相當有活力，喜歡在外散步和搭車兜風，也很喜歡玩玩具，你總是會看到牠嘴裡叼著一個玩具，熱情地跑來找人玩耍。

貼心可愛的克萊奧在領養市場上總是不被青睞，牠參加超過30場領養媒合會，永遠是被略過的那隻。連漢姆都一度想放棄，不過仍打起精神帶著牠繼續嘗試，希望有朝一日能找到屬於克萊奧永遠的家。

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