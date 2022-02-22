聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷到凍未條…浪浪敲窗求進屋取暖 屋主驚：是一年前的牠
一名男子在家工作時，發現窗外出現一名「老朋友」正抓著窗戶，似乎在說「這次也麻煩你了！」屋主立刻認出這隻熟悉的貓咪，便放他進來一起度過這場暴風雪。
根據The Dodo報導，納撒尼爾·施泰爾（Nathaniel Styer）住在布魯克林社區，強大的暴風雪使得外頭覆蓋一層厚厚的白雪。然而某日一隻浪浪跳上窗台，並且抓著窗戶要求進屋。納撒尼爾仔細一看，認出這隻虎斑貓就是一年前的Chunk Chunk，馬上開門讓他進到屋裡。
事實上這並非Chunk Chunk第一次來到家中，牠在一年前也曾帶著3隻小貓來投靠這裡。不過就在幫忙找到3隻小貓的落腳處後，Chunk Chunk卻一聲不響的就此離開家中。而這次兩人再相遇，Chunk Chunk耳朵缺了一角，代表已做過絕育手術。
「不能再讓牠流浪了」，這次Chunk Chunk再次回歸，由於家裡養了一隻狗，屋主便把Chunk Chunk先放在浴室隔離，並帶牠去獸醫院檢查身體。所幸檢查一切正常，Chunk Chunk也能和狗狗和平共處。直到找到一個好人家之前，Chunk Chunk都將與納撒尼爾生活在一起，不用再流浪了。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言