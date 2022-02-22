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冷到凍未條…浪浪敲窗求進屋取暖 屋主驚：是一年前的牠

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自chunkchunkthecat
圖擷自chunkchunkthecat

一名男子在家工作時，發現窗外出現一名「老朋友」正抓著窗戶，似乎在說「這次也麻煩你了！」屋主立刻認出這隻熟悉的貓咪，便放他進來一起度過這場暴風雪。

根據The Dodo報導，納撒尼爾·施泰爾（Nathaniel Styer）住在布魯克林社區，強大的暴風雪使得外頭覆蓋一層厚厚的白雪。然而某日一隻浪浪跳上窗台，並且抓著窗戶要求進屋。納撒尼爾仔細一看，認出這隻虎斑貓就是一年前的Chunk Chunk，馬上開門讓他進到屋裡。

事實上這並非Chunk Chunk第一次來到家中，牠在一年前也曾帶著3隻小貓來投靠這裡。不過就在幫忙找到3隻小貓的落腳處後，Chunk Chunk卻一聲不響的就此離開家中。而這次兩人再相遇，Chunk Chunk耳朵缺了一角，代表已做過絕育手術。

「不能再讓牠流浪了」，這次Chunk Chunk再次回歸，由於家裡養了一隻狗，屋主便把Chunk Chunk先放在浴室隔離，並帶牠去獸醫院檢查身體。所幸檢查一切正常，Chunk Chunk也能和狗狗和平共處。直到找到一個好人家之前，Chunk Chunk都將與納撒尼爾生活在一起，不用再流浪了。

小貓 貓咪

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