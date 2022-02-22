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11歲女童上學慘遭10浪犬撕咬 「頭皮遭扯下見骨」媽痛哭：她滿身血倒地

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯再傳孩童遭浪犬攻擊，一名女童在上學途中慘遭啃咬滿身血重傷。圖為示意圖，非當事狗。 (圖/Ingimage)
俄羅斯再傳孩童遭浪犬攻擊，一名女童在上學途中慘遭啃咬滿身血重傷。圖為示意圖，非當事狗。 (圖/Ingimage)

小孩子在路上遇到浪浪都要特別注意。俄羅斯近日再傳悲劇，一名11歲女童上學途中慘遭兇猛的流浪狗群攻擊，被人發現時頭皮慘遭撕裂脫落、全身被咬到傷痕累累，所幸附近有鄰居發現相救女童才得以保命，但目前女童全身重傷住院觀察中，情況相當不樂觀。

根據《Daily Star》報導，俄羅斯車里亞賓斯克州科爾基諾市(Korkino)於16日時發生孩童遭流浪狗群攻擊的慘案，11歲的瑪麗娜(Marina)在上學途中突然遭到10多隻流浪狗攻擊，因無法抵擋兇猛的浪犬而倒地，當時63歲的女鄰居柳德米拉(Lyudmila)發現屋外倒臥一名全身是血的孩童，身邊還有一群流浪狗，立刻拿著鏟子衝出屋外把狗趕跑後拯救女童。

瑪麗娜被鄰居發現時身受重傷，頭皮整塊被扯下，傷口深可見骨，全身也都是被流浪狗撕咬的傷痕。瑪麗娜的母親葉卡捷琳娜(Ekaterina)接受當地媒體採訪時痛哭，表示她當時正要送女兒上學，連外套都還沒來得及穿好，隔壁女鄰居就衝過來說女兒被狗咬傷，她哭著跑去現場只見地上留下好幾灘鮮血，而瑪麗娜獲救後倒在地上一動也不動、渾身鮮血。

女童瑪麗娜遭流浪狗群撕咬，雪地上還能看到事發當時留下的斑斑血跡。 (圖/取自Youtube)
女童瑪麗娜遭流浪狗群撕咬，雪地上還能看到事發當時留下的斑斑血跡。 (圖/取自Youtube)

瑪麗娜被送往醫院後進行了長達3小時的手術，目前在加護病房觀察中，雖然保住一命但因為傷勢嚴重尚未脫離險境，未來也得進行皮膚移植及整型手術。瑪麗娜住家附近的鄰居指出，其實瑪麗娜不是第一位被流浪狗群攻擊的受害者，之前也發生過幾起小孩被浪犬集體咬傷的事件，投訴過很多次都未果，如今發生如此慘案，當局才承諾會調查並改善。

然而這並不是俄羅斯第一次發生小孩被一群狗攻擊的事件，在1月26日時俄羅斯外貝爾加地區一名叫做瑪格麗塔(Margarita Kanorskaya)的7歲女童上完音樂課回家路上，經過窄巷時慘遭一群流浪狗攻擊，被人發現時已經死亡，腿被扯斷臉也被咬得面目全非，警方花了好大一番功夫才將兇猛的流浪狗群趕走，救出女童破碎的遺體。

流浪狗 俄羅斯 手術

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