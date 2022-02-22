快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看見自己的尋貓啟事？聰明橘白喵竟躺在正下方「等著被尋獲」

聯合新聞網 / 綜合報導
走失的橘白貓，在尋貓啟事正下方似乎躺了一陣子。圖擷自@camilacastoldi_
走失的橘白貓，在尋貓啟事正下方似乎躺了一陣子。圖擷自@camilacastoldi_

若家中寵物不幸走失，許多人會貼出尋寵啟示，希望能早日找回毛小孩。在阿根廷就有一名女子發現電線桿上的尋貓啟事，然而視線往下一看，竟然就是走失的那隻貓，看似早已等待著被發現。

阿根廷一名女子卡蜜拉（Camila Castoldi），某日在自家周邊散步時，瞥見電線桿上一隻橘白貓的尋貓啟事。然而就在她移動目光往下一看的時候，發現一隻橘白貓正好躺在下方。一一確認身上特徵後，發現這隻貓正是那隻走失的路易斯（Luis）。

卡蜜拉隨即撥打連絡電話給失主，很順利的將貓貓送回原飼主身邊。而路易斯的主人表示，其實在這之前牠已經走失4天了。不過整件事情看在卡蜜拉眼裡，反而比較像是路易斯發現自己的尋貓啟事，索性大方地躺在下方等著被人「尋獲」。

圖擷自@camilacastoldi_
圖擷自@camilacastoldi_

阿根廷 寵物 失主 毛小孩

延伸閱讀

硬擠進來討關愛！吃醋是人之常情 沒想到狗狗也有忌妒心

狗來富！嘉義民宅冒出8幼犬躲雨求收編 她問「會不會中樂透」網笑：旺到發

書包被猴子搶走！男同學苦苦哀求進行「談判」超卑微溫情喊話笑翻全網

相關新聞

6年來30場「領養媒合」都遭拒！照養員為大狗狗抱屈：牠真的很貼心

一隻名為克萊奧（Cleo）的米克斯住在收容所，這些年來所方不斷安排牠參加領養媒合會，但6年過去了，克萊奧已參加超過30場活動，卻始終沒人願意帶牠回家。

冷到凍未條…浪浪敲窗求進屋取暖 屋主驚：是一年前的牠

一名男子在家工作時，發現窗外出現一名「老朋友」正抓著窗戶，似乎在說「這次也麻煩你了！」屋主立刻認出這隻熟悉的貓咪，便放他進來一起度過這場暴風雪。

11歲女童上學慘遭10浪犬撕咬 「頭皮遭扯下見骨」媽痛哭：她滿身血倒地

小孩子在路上遇到浪浪都要特別注意。俄羅斯近日再傳悲劇，一名11歲女童上學途中慘遭兇猛的流浪狗群攻擊，被人發現時頭皮慘遭撕裂脫落、全身被咬到傷痕累累，所幸附近有鄰居發現相救女童才得以保命，但目前女童全身重傷住院觀察中，情況相當不樂觀。

看見自己的尋貓啟事？聰明橘白喵竟躺在正下方「等著被尋獲」

若家中寵物不幸走失，許多人會貼出尋寵啟示，希望能早日找回毛小孩。在阿根廷就有一名女子發現電線桿上的尋貓啟事，然而視線往下一看，竟然就是走失的那隻貓，看似早已等待著被發現。

書包被猴子搶走！男同學苦苦哀求進行「談判」超卑微溫情喊話笑翻全網

猴子在路上搶劫人類的物品不是新聞，但如果被搶走的是重要的東西可就頭大了！一名男學生在上學途中被兩隻猴子搶走書包，他非常有耐心不斷和猴子交涉，還擺出卑微低姿態，在苦等良機多時後終於拿回書包。

狗來富！嘉義民宅冒出8幼犬躲雨求收編 她問「會不會中樂透」網笑：旺到發

有時候在天氣不好的狀況會看到毛小孩來家裡暫避的可愛場面，但如果一次來好幾隻，可能就要頭痛了。一名網友PO文表示發現家裡出現8隻可愛的幼犬，但一次實在太多了，她無力負擔不知道該怎麼辦，直喊「人家說狗來富，那我會不會中樂透」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。