看見自己的尋貓啟事？聰明橘白喵竟躺在正下方「等著被尋獲」

若家中寵物不幸走失，許多人會貼出尋寵啟示，希望能早日找回毛小孩。在阿根廷就有一名女子發現電線桿上的尋貓啟事，然而視線往下一看，竟然就是走失的那隻貓，看似早已等待著被發現。

阿根廷一名女子卡蜜拉（Camila Castoldi），某日在自家周邊散步時，瞥見電線桿上一隻橘白貓的尋貓啟事。然而就在她移動目光往下一看的時候，發現一隻橘白貓正好躺在下方。一一確認身上特徵後，發現這隻貓正是那隻走失的路易斯（Luis）。

El otro día encontré un gato perdido y lo devolví a sus dueños, el chabon estaba abajo de su cartel de perdido. pic.twitter.com/aarteiSRo0 — Castoldi. (@camilacastoldi_) February 16, 2022

卡蜜拉隨即撥打連絡電話給失主，很順利的將貓貓送回原飼主身邊。而路易斯的主人表示，其實在這之前牠已經走失4天了。不過整件事情看在卡蜜拉眼裡，反而比較像是路易斯發現自己的尋貓啟事，索性大方地躺在下方等著被人「尋獲」。

圖擷自 @camilacastoldi_

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