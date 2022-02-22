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書包被猴子搶走！男同學苦苦哀求進行「談判」超卑微溫情喊話笑翻全網
猴子在路上搶劫人類的物品不是新聞，但如果被搶走的是重要的東西可就頭大了！一名男學生在上學途中被兩隻猴子搶走書包，他非常有耐心不斷和猴子交涉，還擺出卑微低姿態，在苦等良機多時後終於拿回書包。
有網友在臉書上分享一段逗趣影片，一名新加坡的男性中學生在上學途中被兩隻猴子把書包搶走，一隻猴子霸占著書包，另一隻則負責把風、和男同學對峙。男同學不斷出聲哀求，反被與他對峙的猴子威嚇，嚇到拔腿逃跑。
過了一陣子男同學二度上前交涉，猴子正準備翻他的書包，男同學緊張的一直喊「Nonono！不要打開！」，後來還拿出可樂試圖和猴子交易，但猴子顯然對書包比較有興趣，男同學只好繼續用溫情攻勢並好言相勸：「OK、OK…別激動，我只是想要我的書包，拜託…」，不斷苦苦哀求猴子不要開他的書包。
最後終於等到猴子對書包失去興趣，相繼爬回樹上，拍攝者示意男同學快把握機會拿回書包，男同學快速撿起地上的物品，沒想到其中一隻猴子還來個回馬槍，回到地面上作勢追上去，男同學立馬以跑百米的速度狂奔而去。
短短一分多鐘的人猴大戰影片讓網友笑翻，不少網友讚美男孩可愛善良又勇敢，在不傷害猴子的前提下很有耐心地拿回他的東西，還有人笑稱男同學和猴子的交涉口吻很幽默。
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