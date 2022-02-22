快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

書包被猴子搶走！男同學苦苦哀求進行「談判」超卑微溫情喊話笑翻全網

聯合新聞網 / 綜合報導
猴子搶走男學生的書包。圖取自臉書
猴子搶走男學生的書包。圖取自臉書

猴子在路上搶劫人類的物品不是新聞，但如果被搶走的是重要的東西可就頭大了！一名男學生在上學途中被兩隻猴子搶走書包，他非常有耐心不斷和猴子交涉，還擺出卑微低姿態，在苦等良機多時後終於拿回書包。

有網友在臉書上分享一段逗趣影片，一名新加坡的男性中學生在上學途中被兩隻猴子把書包搶走，一隻猴子霸占著書包，另一隻則負責把風、和男同學對峙。男同學不斷出聲哀求，反被與他對峙的猴子威嚇，嚇到拔腿逃跑。

猴子威嚇男學生讓他嚇到逃跑。圖取自臉書
猴子威嚇男學生讓他嚇到逃跑。圖取自臉書

過了一陣子男同學二度上前交涉，猴子正準備翻他的書包，男同學緊張的一直喊「Nonono！不要打開！」，後來還拿出可樂試圖和猴子交易，但猴子顯然對書包比較有興趣，男同學只好繼續用溫情攻勢並好言相勸：「OK、OK…別激動，我只是想要我的書包，拜託…」，不斷苦苦哀求猴子不要開他的書包。

最後終於等到猴子對書包失去興趣，相繼爬回樹上，拍攝者示意男同學快把握機會拿回書包，男同學快速撿起地上的物品，沒想到其中一隻猴子還來個回馬槍，回到地面上作勢追上去，男同學立馬以跑百米的速度狂奔而去。

短短一分多鐘的人猴大戰影片讓網友笑翻，不少網友讚美男孩可愛善良又勇敢，在不傷害猴子的前提下很有耐心地拿回他的東西，還有人笑稱男同學和猴子的交涉口吻很幽默。

猴子 搶劫

相關新聞

11歲女童上學慘遭10浪犬撕咬 「頭皮遭扯下見骨」媽痛哭：她滿身血倒地

小孩子在路上遇到浪浪都要特別注意。俄羅斯近日再傳悲劇，一名11歲女童上學途中慘遭兇猛的流浪狗群攻擊，被人發現時頭皮慘遭撕裂脫落、全身被咬到傷痕累累，所幸附近有鄰居發現相救女童才得以保命，但目前女童全身重傷住院觀察中，情況相當不樂觀。

看見自己的尋貓啟事？聰明橘白喵竟躺在正下方「等著被尋獲」

若家中寵物不幸走失，許多人會貼出尋寵啟示，希望能早日找回毛小孩。在阿根廷就有一名女子發現電線桿上的尋貓啟事，然而視線往下一看，竟然就是走失的那隻貓，看似早已等待著被發現。

書包被猴子搶走！男同學苦苦哀求進行「談判」超卑微溫情喊話笑翻全網

猴子在路上搶劫人類的物品不是新聞，但如果被搶走的是重要的東西可就頭大了！一名男學生在上學途中被兩隻猴子搶走書包，他非常有耐心不斷和猴子交涉，還擺出卑微低姿態，在苦等良機多時後終於拿回書包。

狗來富！嘉義民宅冒出8幼犬躲雨求收編 她問「會不會中樂透」網笑：旺到發

有時候在天氣不好的狀況會看到毛小孩來家裡暫避的可愛場面，但如果一次來好幾隻，可能就要頭痛了。一名網友PO文表示發現家裡出現8隻可愛的幼犬，但一次實在太多了，她無力負擔不知道該怎麼辦，直喊「人家說狗來富，那我會不會中樂透」。

動物抗寒！紅毛猩猩披毛毯走台步 狐獴「甲你擁緊緊」

天氣冷颼颼，高雄壽山動物園的動物群當然也怕冷，各式動物的禦寒方式不盡相同，紅毛猩猩「咪咪」將保育員準備的輕暖毛毯披掛上身...

狗狗的眼睛為什麼特別無辜惹人愛？科學研究：為了人類而生

「狗狗眼」現在經常被用來形容人的眼睛看起來無辜、惹人憐愛，而其緣由正是因為相對於其他動物，狗圓滾滾的大眼睛確實看起來特別水汪汪又有靈性，但是人類啊，我們可曾想過狗狗難道天生就真的長得那麼可愛？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。