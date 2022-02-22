狗來富！嘉義民宅冒出8幼犬躲雨求收編 她問「會不會中樂透」網笑：旺到發

有時候在天氣不好的狀況會看到毛小孩來家裡暫避的可愛場面，但如果一次來好幾隻，可能就要頭痛了。一名網友PO文表示發現家裡出現8隻可愛的幼犬，但一次實在太多了，她無力負擔不知道該怎麼辦，直喊「人家說狗來富，那我會不會中樂透」。

女網友高小姐21日在爆怨公社PO文，台灣有句俚語叫做「狗來富」，但住在嘉義新港的她卻發現一次八隻小狗狗來躲雨，不知道該怎麼辦，詢問網友們「我會不會中樂透」，直喊無力負擔不知道該怎麼辦，整天都沒有看到小狗們的爸爸媽媽，跪求大家來收養小狗狗們。

網友看到貼文後引起熱議，截至目前為止已有7千多名網友按讚，有網友表示「這不止狗來富 ，這簡直大富大貴」、「那眼神太閃亮，真的會激發憐憫之心」、「一次8隻也太多」、「希望不是被棄養的，謝謝你善心讓他們躲雨，牠們會讓你旺到發」、也有網友直言「狗媽媽可能覺得妳家安全，能送養好人家就送養，畢竟跟媽媽流浪也是辛苦，而且媽媽可能覓食不到還沒回來」，希望有好心人能收編這8隻狗狗。

高小姐在爆怨公社，希望有人來領養狗狗。 (圖/取自爆怨公社)

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