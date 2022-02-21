恆春難得出現保育類「野鵐」 有日本腳環不明原因死亡

長期關注渡冬鳥生態的屏東恆春「鳥族8太空站」，20日發現1隻沒有生命跡象的保育類「野鵐（Emberizasulphurata）」，腳上還有日本腳環，已送往特有生物研究保育中心鑑定。

「鳥族8太空站」提供訊息指出，昨天在龍鑾潭北側魚塭發現1隻倒臥在地的「野鵐」，野鵐出沒恆春半島是相當難得的紀錄。

由於20日恆春半島時而吹起10級至12級的強陣風，又面臨寒流來襲，出現只有攝氏16度的氣溫，讓民眾懷疑「野鵐」的死亡是天冷影響。

不過，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷向中央社記者表示，據東引鳥友轉述，東引地區在12月都有野鵐紀錄，遷徙過程溫度都低於16度，凍死的機率比較不可能，長途的遷徙對候鳥就是很嚴峻的傷害，研判可路途又累又餓、體力不支導致。

「野鵐」被列為2級保育類動物，喜好吃種子，通常在山麓森林中出現，但遷徙時可以在低矮草地、田野和公園中找到。在日本繁殖，主要在菲律賓過冬，遷徙時在南、北韓、中國沿海及台灣皆有紀錄。

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