快訊

獨／節目上個月首播 「大導演小食光」主持人陳偉驚傳驟逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春難得出現保育類「野鵐」 有日本腳環不明原因死亡

中央社 / 屏東縣21日電
屏東縣恆春龍鑾潭20日被發現1隻沒有生命跡象的保育類「野鵐（Emberiza sulphurata）」，已送往特有生物研究保育中心鑑定。（鳥族8太空站提供）中央社
屏東縣恆春龍鑾潭20日被發現1隻沒有生命跡象的保育類「野鵐（Emberiza sulphurata）」，已送往特有生物研究保育中心鑑定。（鳥族8太空站提供）中央社

長期關注渡冬鳥生態的屏東恆春「鳥族8太空站」，20日發現1隻沒有生命跡象的保育類「野鵐（Emberizasulphurata）」，腳上還有日本腳環，已送往特有生物研究保育中心鑑定。

「鳥族8太空站」提供訊息指出，昨天在龍鑾潭北側魚塭發現1隻倒臥在地的「野鵐」，野鵐出沒恆春半島是相當難得的紀錄。

由於20日恆春半島時而吹起10級至12級的強陣風，又面臨寒流來襲，出現只有攝氏16度的氣溫，讓民眾懷疑「野鵐」的死亡是天冷影響。

不過，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷向中央社記者表示，據東引鳥友轉述，東引地區在12月都有野鵐紀錄，遷徙過程溫度都低於16度，凍死的機率比較不可能，長途的遷徙對候鳥就是很嚴峻的傷害，研判可路途又累又餓、體力不支導致。

「野鵐」被列為2級保育類動物，喜好吃種子，通常在山麓森林中出現，但遷徙時可以在低矮草地、田野和公園中找到。在日本繁殖，主要在菲律賓過冬，遷徙時在南、北韓、中國沿海及台灣皆有紀錄。

恆春 太空 日本

延伸閱讀

共機運十二闖東引測知空軍「寰展」升級案延宕

蘇布倫號主題展 探索東引120年海底沉船秘密

連續降雨恆春玉荷包無法開花結果 農委會納天災救助

別錯過「墾丁第一高山」 大母山坐擁無敵山海美景

相關新聞

恆春難得出現保育類「野鵐」 有日本腳環不明原因死亡

長期關注渡冬鳥生態的屏東恆春「鳥族8太空站」，20日發現1隻沒有生命跡象的保育類「野鵐（Emberizasulphura...

柴柴超怕剪指甲..坐進「黑色吊掛神器」秒變乖 爸嗨喊：5分鐘就結束

對於很多毛小孩來說，剪指甲是一件跟去洗澡差不多痛苦的事情，常常可以看到許多飼主為了給毛孩剪指甲搞得雞飛狗跳的狀況，也因此很多「神器」就此誕生。最近有網友分享給自家毛小孩乖乖剪指甲的神器，那就是吊床。

毛小孩穿衣抗寒流 宜蘭流浪動物之家保暖燈全開好舒服

寒流低溫急凍，宜蘭濕又冷，縣府關心流浪動物中途之家「毛小孩」，縣長林姿妙指示宜蘭縣動植物防疫所啟動防寒措施，幫毛小孩穿上...

布偶貓「夏天vs冬天」胖到脖子都沒了 發福萌樣融化2萬網友

是在開驚喜包嗎？日本一名網友日前在推特分享，自家布偶貓（Ragdoll）冬天與夏天的體型相差超大，夏天身形較細長、脖子形狀明顯，但到了冬天，全身的毛卻蓬鬆起來，完全看不出來脖子、身體跟屁股的位子在哪。超萌身形反差吸引超過2萬多次轉貼，引發網友熱議。

「動物園鵝群全跟白鵝雕像走」大遊行網看傻：根本母雞帶小雞 飼育員揭真相

有時候野生動物的行為真的會讓人覺得會心一笑。最近在網路上流傳著一部短片，只見動物園裡面一大群鵝跟著一名推著大鵝雕像的飼育員走，彷彿前面的大鵝雕像是他們的爸媽一樣，讓不少網友笑著說「鵝群是不是把雕像真的當父母了」。

偷撈魚缸被抓包！橘貓挨罵一秒倒地「扮成布娃娃」機靈模樣萌翻全網

日本一名網友日前在社群平台推特上分享，自家襤褸貓（Ragamuffin）被抓包跳上水族箱玩耍搗蛋後，第一反應竟然是「就地裝死」，彷彿就像假裝自己是一隻娃娃來逃過處罰一樣，讓飼主哭笑不得，把畫面上傳到網路上便引起大批網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。