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柴柴超怕剪指甲..坐進「黑色吊掛神器」秒變乖 爸嗨喊：5分鐘就結束

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬本來很怕剪指甲，後來用吊床把牠固定住就乖乖剪指甲了。 (圖/取自推特)
柴犬本來很怕剪指甲，後來用吊床把牠固定住就乖乖剪指甲了。 (圖/取自推特)

對於很多毛小孩來說，剪指甲是一件跟去洗澡差不多痛苦的事情，常常可以看到許多飼主為了給毛孩剪指甲搞得雞飛狗跳的狀況，也因此很多「神器」就此誕生。最近有網友分享給自家毛小孩乖乖剪指甲的神器，那就是吊床。

網友「豆柴チャコ」在推特上發布一段短片，家裡養了一隻可愛的柴犬名叫巧可(Chaco)，今年一歲多的牠是個活潑可愛的汪星人。巧可跟一般家庭的狗狗一樣都不喜歡剪指甲，飼主有天終於找到可以讓牠乖乖剪指甲的神器，那就是懸掛在天花板上的吊床。

影片中可以看到巧可坐在黑色吊床中，四隻腳都伸出來方便給飼主剪指甲，飼主輕輕拍了巧可的頭後，就順利完成剪指甲任務，過程中巧可完全都沒反抗，也沒大聲哀號，就那樣躺在吊床裡面順利的剪完指。巧可的飼主表示，用吊床剪指甲相當有效率，以前剪指甲都要花上一倍時間，現在有了吊床就順利省時不少。

巧可的飼主接受日媒採訪時表示，巧可非常討厭剪指甲，只要看到指甲剪出現或是即將要被剪指甲的信號，就會非常不高興，就算是順利把牠騙來剪指甲，巧可也會不斷扭動身體想要逃走，這讓自己非常頭痛，因此不斷想著要如何才能讓巧可比較能乖乖配合。巧可飼主說，現在有了吊床後，以前剪指甲大概都要花上10到20分鐘，現在大概5分鐘就結束了。

影片PO上網後吸引不少網友留言，影片截至目前已有超過8萬人按讚，網友們表示「這招看起來不錯，我也來學學看」、「我家貓貓也是很怕剪指甲」、「新一代的乖乖剪指甲神器出現啦」。巧可的飼主也指出，他其實平常不會給巧可玩吊床，吊床是專門拿來給毛孩剪指甲用的輔助道具而已。

毛小孩 汪星人 頭痛 柴犬

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