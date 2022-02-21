「動物園鵝群全跟白鵝雕像走」大遊行網看傻：根本母雞帶小雞 飼育員揭真相

有時候野生動物的行為真的會讓人覺得會心一笑。最近在網路上流傳著一部短片，只見動物園裡面一大群鵝跟著一名推著大鵝雕像的飼育員走，彷彿前面的大鵝雕像是他們的爸媽一樣，讓不少網友笑著說「鵝群是不是把雕像真的當父母了」。

網友「まめ」在推特上傳一部影片，影片拍攝的地方在日本崎玉縣東武動物公園，一名女飼育員推著上面載有大白鵝雕像的推車，準備運送去園內其他地方，結果她身後跟著一大批鵝群，牠們彷彿是把大白鵝雕像當成了爸媽，一路緊跟不捨，目睹這畫面的遊客們紛紛拿起手機拍下這壯觀的畫面，影片上傳到網路上引起熱議，不少網友說「好像幼兒園老師帶小孩」、「太可愛了吧」。

影片中可愛的景況其實是東武動物公園每周六都會出現的特別活動「呱呱鵝散步(ガーガーウォーキング)」，飼育員推著會發出聲音的大白鵝雕像走在最前面，帶領約20-30隻鵝一起在園內行走，這項活動也是吸引不少大人小孩前來園區的特色之一。負責照顧鵝群的石井先生接受日媒採訪時表示，影片中的鵝品種是中國鵝(Chinese goose)，整個園區飼養的隻數約為123隻。

石井先生說，影片中的鵝群在參加「呱呱鵝散步」活動時，看起來好是跟著大白鵝雕像走的，實際的情況並非如此，而是因為整個鵝群遊行的隊伍後面有飼育員揮舞著旗幟趕鵝群，因此鵝群才會看起來是在跟著最前面的大白鵝雕像一起走。

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