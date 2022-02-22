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狗狗的眼睛為什麼特別無辜惹人愛？科學研究：為了人類而生

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗的眼睛給人一種無辜的感覺。圖／pakutaso
狗狗的眼睛給人一種無辜的感覺。圖／pakutaso

狗狗眼」現在經常被用來形容人的眼睛看起來無辜、惹人憐愛，而其緣由正是因為相對於其他動物，狗圓滾滾的大眼睛確實看起來特別水汪汪又有靈性，但是人類啊，我們可曾想過狗狗難道天生就真的長得那麼可愛？

一份由英美科學家共同完成的科學研究報告就指出，狗狗並不是天生就有一雙「楚楚可憐」的眼睛，而是長久以來與人的互動關係，改變了牠們眉毛結構，當狗狗想要引起人們注意時，就會利用眉毛周邊的肌肉，睜大眼睛看著人類，看起來就像嬰兒一樣，而且和人類難過悲傷的表情相似，這種眼神非常能激發我們保護弱小的本能。

負責研究的比較心理學家卡敏斯基（Juliane Kaminski）和他的團隊發現，與狼相比，狗狗的眼外側拉伸肌（Retractor Anguli Oculi Lateralis muscle, RAOL）比狼更加發達，更重要的是，牠們還擁有叫做眼內側提眼角肌（Levator Anguli Oculi Medialis muscle，LAOM）的眼周額部肌肉，這組肌肉能讓狗狗抬高眉毛、放大眼睛，做出更明顯的眼部表情，而這在狼的身上並不存在。

影響狗狗面部表情的兩條肌肉。圖／pnas.org
影響狗狗面部表情的兩條肌肉。圖／pnas.org

也因為有生物構造上的差異，歷史上狗狗總是能跟人類保持良好的互動關係，我們很難抗拒牠們無辜又可愛的表情，難怪當狗狗眼巴巴地看著主人討零食，或是像個小孩一樣撒嬌、想要人陪牠們玩時，總是非常容易就能成功呢。

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