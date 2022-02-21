偷撈魚缸被抓包！橘貓挨罵一秒倒地「扮成布娃娃」機靈模樣萌翻全網
日本一名網友日前在社群平台推特上分享，自家襤褸貓（Ragamuffin）被抓包跳上水族箱玩耍搗蛋後，第一反應竟然是「就地裝死」，彷彿就像假裝自己是一隻娃娃來逃過處罰一樣，讓飼主哭笑不得，把畫面上傳到網路上引起大批網友熱議。
畫面中可以看到，貓咪「艾瑪」躺在水族箱上方的蓋子上一動也不動，伸出手手跟腳腳、眼神呆滯，就像一隻玩偶。原來，艾瑪偷偷跳到家裡的水族箱上面試著往缸裡撈魚，被發現喝斥後竟然「就地倒下」，讓目擊的飼主太太哭笑不得，馬上拍下來傳給丈夫。
水槽で遊んでる所を嫁に見つかり、ぬいぐるみのフリして乗り切ろうとする猫です。 pic.twitter.com/VLQWj3zpom— ネコランド (@NEKOLAND13) February 1, 2022
根據日媒報導，平常都會制止艾瑪跳上水族箱，這次被發現居然「裝死」，讓他又好氣又好笑。其實艾瑪可愛的模樣過去也經常登上媒體版面，曾經躲在牆角偷盯著媽媽看被發現，竟然嚇得彈跳起來逃走，花樣超多的他也被網友笑「是不是平常虧心事做太多啦！」
こっそり覗いてたくせに目が合うと逃げる猫(笑) pic.twitter.com/u9xi4cHRns— ネコランド (@NEKOLAND13) January 12, 2022
艾瑪「原地裝死」的畫面在推特引起熱烈迴響，吸引許多網友湧入留言「水族箱裡的朋友們自求多福了」、「眼神死也太可愛了吧」、「這樣誰捨得懲罰啦」、「求生欲很強的一隻貓。」
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