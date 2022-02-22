幫貓咪剪指甲就像打仗？飼主祭出終極武器喵星人秒被收服

家中有養貓咪的人都知道，很少貓咪會乖乖讓主人剪指甲，因此要幫牠們剪指甲可以說是一場戰爭，甚至要出動全家大小來幫忙。網路上也提供不少小撇步，讓貓奴們在執行任務時可以更加順利，例如用零食誘惑轉移注意力、毛巾包頭增加安全感，或是趁睡覺時偷襲...，但下面這位網友的方法，可以說是難得一見的超級大絕招了。

日本一名飼主就曾經在推特帳號@nnnvm0225上分享一段影片，畫面中可以看到主人先在額頭上纏繞保鮮膜，並在上方塗滿貓貓最愛吃的肉泥點心，蹲下來等貓靠近，接著趁牠忘情地舔著飼主額頭上的肉泥時，主人迅速握住貓咪的手手，成功完成剪指甲的艱難任務！

日本網友分享幫貓咪剪指甲的奇招。圖／翻攝自推特

飼主開心地在貼文上寫著：「成功了！就算是貓也可以！」原來是她在網路上看到國外有人分享一段影片，也是用同樣方法幫狗狗剪指甲，便想試試在自家貓咪身上行不行得通，雖然看起來有點搞怪，但意外地能派上用場。網友們看到這有趣的一幕也紛紛在下方留言：「真是一個偉大的發明！」、「我也要來試試看」、「也太可愛」、「太天才了」表示想出這個方法的人真的是太有才了。

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