臘腸狗散步「瘋狂彈跳」激似袋鼠 網友笑翻：像在跨欄比賽

要不要這麼嗨！國外一名網友分享，自家長毛臘腸超愛散步，每次都興奮得像隻「袋鼠」跳來跳去，幾乎無一次例外。蹦蹦跳跳的影片被分享到社群平台上後，吸引數百萬網友點讚留言表示「看到他我的嘴角就下不來了！」

畫面中可以看到，小臘腸穿著小毛衣蹦蹦跳跳的跳向鏡頭，超興奮的他舌頭還甩出來，好像怎麼跳都不會累；另一支從背後拍攝的影片可以看到，狗狗跳起來時尾巴也會隨之起舞、瘋狂甩動，似乎用盡身體語言表示著「我真的超級開心！」

飼主在其他影片中解釋，愛犬真的都用這種方式散步，曾經也因為怕他受傷或是太累而想過阻止，但無計可施，只好任由他用最愛的腳步探索世界。

小臘腸的可愛模樣融化上百萬名網友，吸引超過數千條留言「自己增加運動量欸」、「原來是遛兔子阿，我以為是在遛狗」、「是隻可愛的袋鼠」、「是多久沒出門了啦」、「看得出來他的興奮指數已經破表。」

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