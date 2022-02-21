臘腸狗散步「瘋狂彈跳」激似袋鼠 網友笑翻：像在跨欄比賽
要不要這麼嗨！國外一名網友分享，自家長毛臘腸超愛散步，每次都興奮得像隻「袋鼠」跳來跳去，幾乎無一次例外。蹦蹦跳跳的影片被分享到社群平台上後，吸引數百萬網友點讚留言表示「看到他我的嘴角就下不來了！」
畫面中可以看到，小臘腸穿著小毛衣蹦蹦跳跳的跳向鏡頭，超興奮的他舌頭還甩出來，好像怎麼跳都不會累；另一支從背後拍攝的影片可以看到，狗狗跳起來時尾巴也會隨之起舞、瘋狂甩動，似乎用盡身體語言表示著「我真的超級開心！」
@molly_le
Why walk when you can bounce ? 🐶♬ Happy Dog - DJ Moody
@molly_le Someone’s got the Christmas spirit #fypシ #fyp #foryou #dog #puppy #funny #cute ♬ original sound - Molls
飼主在其他影片中解釋，愛犬真的都用這種方式散步，曾經也因為怕他受傷或是太累而想過阻止，但無計可施，只好任由他用最愛的腳步探索世界。
小臘腸的可愛模樣融化上百萬名網友，吸引超過數千條留言「自己增加運動量欸」、「原來是遛兔子阿，我以為是在遛狗」、「是隻可愛的袋鼠」、「是多久沒出門了啦」、「看得出來他的興奮指數已經破表。」
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言