布偶貓「夏天vs冬天」胖到脖子都沒了 發福萌樣融化2萬網友

是在開驚喜包嗎？日本一名網友日前在推特分享，自家布偶貓（Ragdoll）冬天與夏天的體型相差超大，夏天身形較細長、脖子形狀明顯，但到了冬天，全身的毛卻蓬鬆起來，完全看不出來脖子、身體跟屁股的位子在哪。超萌身形反差吸引超過2萬多次轉貼，引發網友熱議。

畫面中可以看到，去年5月正值春夏之際，能清楚看見布偶貓的身形起伏；到了今年2月寒冬之時，貓貓的身形直接放大數倍，反差驚人。根據日媒報導，這隻擁有美麗蓬鬆毛髮的布偶貓大約是8公斤，過去就曾因為體型在夏冬季節反差太大而登上媒體版面，今年冬天貓咪也「不負眾望」，再次發福。

從另一支影片可以看到，蓬鬆的毛髮讓貓貓肥肥的體型看起來又更臃腫好幾倍，與另一隻貓咪玩耍打鬧時卻又十分矯捷，「靈活的胖喵」融化大批網友，主人正在推文中搞笑寫下「8公斤vs 3公斤！」

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