黑貓看鏡頭秒變「鄙視眼厭世大叔臉」 3連拍全醜照貓奴崩潰：沒一張萌的

家裡有毛小孩的飼主應該手機裡不少牠們可愛的照片，但也有毛孩子慘到一張可愛的照片都拿不出來。日前一名家裡養了6隻貓咪的貓奴PO出幾張照片，無奈地說「抱歉都拍不到可愛的照片」，只見黑貓不管怎麼拍都是一臉厭世，不是鄙視眼神不然就是超醜臉，讓不少網友笑翻。

網友「sakosako」日前在推特貼出幾張照片，家中養了6隻米克斯貓的他曬出家中其中一隻黑貓「諾瓦(Nowa)」的照片，但貓奴卻很遺憾的說「抱歉了，我都拍不到你可愛的照片」，只見貼出來的照片中諾瓦經常都是鄙視臉或厭世臉，不然就是哈欠打超大的樣子，諾瓦眼睛半開的模樣簡直是懷疑貓生，好不容易拍到一張沒有厭世臉的照片，耳朵竟然不見了。

諾瓦爆笑的照片PO出後短短幾天便吸引超過15萬人按讚，網友表示「諾瓦的眼神也太厭世」、「貓不愧是聖上，那眼神犀利的很，就是在鄙視貓奴」、但也有網友覺得諾瓦的厭世眼神別有一番風味，「這樣的表情其實也很可愛呀」。該則貼文還釣出不少網友共鳴，紛紛在底下留言說「我家貓咪也是這樣，都沒辦法拍出可愛的照片」、「我的貓咪只要發現鏡頭對著牠就臭臉」。

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