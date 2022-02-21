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不忍愛犬變「植物狗」主人選安樂死 離世溝通忘了說愛空留遺憾

聯合新聞網 / 柚子貍
狗狗離世示意圖。ingimage
狗狗離世示意圖。ingimage

如果當您的寶貝因為吃太快噎著休克，醫生雖救回一命，但判定可能會變成「植物狗」，您會做何選擇？這真是主人最怕遇到的一大難題。

獸醫給主人兩個建議，帶回家安寧，但是必須插鼻胃管，把屎把尿，正確說應該是要幫牠擠尿跟擠便便。另外一個當然就是安樂。

男女主人共同商量後選擇了安樂，女主人在line中告訴我這麼做並不後悔，我問她有沒有什麼話想要跟已經當天使的寶貝說，女主人只有表達「一言難盡，一切盡在不言中」幾個字。

等到溝通完，跟主人通電話時，才知道主人比我想像中還愛這隻狗狗，而且是夫妻倆搶著愛，相較於當初在line回「很多話想說，但不知從何說起」的淡然，實際通話時才知道夫妻倆對牠的愛如此澎派，熱情的問不完，且是兩人隨時插話搶著問，非常熱鬧，但他們不知道的是，一般當我打給主人時我早就已經跟狗狗切斷連線。

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原來他們以為我是三方同步通話，誤以為跟我通話時，也可以同步跟狗狗一問一答，他們的想法是「先聽聽看狗狗說什麼，再進一步問問題」。但我的方式是先跟毛孩整個聊完並掛掉連線後，才會跟主人聯絡傳達毛孩的回答。

男主人不同於女主人的豁達，他對於考慮到家中經濟跟後續照顧問題而不得不將寶貝安樂一事，非常愧疚，很怕寶貝會怪最愛的爸爸怎麼會選擇放棄牠，這也是他想溝通的主要目的。但太太顯然對生死淡然許多，希望寶貝一路好走，莫再執著眷念。

兩夫妻對溝通所要表達的重點跟期待完全不同，但又沒有先協調好，通常如果沒有事先告知，溝通師就只會以出面預約的那人的意見為主，所以媽媽希望祂往前看一路好走，我完全不知爸爸背後有這麼大的自責，當我知道時，早已經跟毛孩溝通完畢，甚為可惜。

這對夫妻說來可愛，在我說明完我已經跟寶貝掛掉連線、恐怕無法再傳達時，依然相當執著的要我再轉告寶貝一些事，包括要寶貝愛誰多一點，媽媽說：「我只想知道祂好不好，但跟祂說，愛媽咪多一點，爸比沒關係」。爸爸也搶著說：「爸爸好想你，好自責，你要愛爸爸多一點」。

這對很愛很愛這隻狗狗的夫妻，沒有把握住溝通前給題目時好好表達愛的機會，等到我都掛掉跟離世毛孩的連線了才搶著要我傳達，我也只能愛莫能助，畢竟毛孩到另一個世界，有自己的路要走，一再連線只是打擾。

所以還是那句老話，愛要及時說，給題目時，請好好的寫下一段愛的話語送給祂，不要等溝通完了才要我再補說，就來不及了。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

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狗狗 寵物溝通 安樂死

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