天氣急凍怕鴨子冷 鴨農搬暖爐給牠們取暖..下秒「全變烤鴨」崩潰

最近寒流來襲相當冷，不少有毛孩的家庭也開了暖氣，就是怕家裡寶貝著涼，但開暖氣的時候也要注意安全。近日大陸浙江省發生一場火警，一戶養鴨人家因為最近天氣太冷，怕飼養的鴨子著涼，就把暖爐拿到鴨舍裡面給牠們取暖，結果不慎引發火災，上千隻鴨子就這樣通通變烤鴨。

綜合陸媒報導，大陸浙江省麗水市新建鎮近日有鴨農覺得天氣很冷，怕自家鴨子凍著，就把平常自己用的暖爐搬到鴨舍裡面，結果因為沒注意到煤氣暖爐出問題，引發嚴重大火，最後上千隻鴨子全部都變成「烤鴨」，現場慘況影片也被當地消防大隊貼上微博，提醒民眾使用暖氣時要特別注意。

麗水市縉雲消防大隊表示，接到火災通知後趕去發現面積約100平方公尺(換算約30坪)左右的鴨舍已經幾乎燒得面目全非，粗估至少超過1千隻以上的鴨子葬身火海，現場留有一罐煤氣，為了避免發生爆炸就立刻把罐子移走，現場火勢大概花了一個多小時才撲滅。

影片曝光後在網路上引起熱議，不少網友在微博留言表示對鴨農的損失感到很心痛，「養殖業真的很難做」、「不管是對鴨子還是對鴨農來說都很難受」、「養殖業看似好賺其實很辛苦」，也有網友打趣的說「這回真的全變烤鴨了」、「烤鴨就是這樣來的」、「鴨子表示：最怕主人突然的關心」。不過，有網友點出其實鴨子身上都有絨毛，下雪天也是會下河洗澡的，「怎麼會怕冷」。

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