倉鼠喝水「整根出水口督進腮幫子」超謎畫面網笑：鼠鼠在開車嗎？

倉鼠都這樣喝水的嗎？國外一名網友日前在社群平台抖音上傳一段影片，一隻口渴的倉鼠喝水喝一半，突然將整根飲水機的出水口深深插進自己的臉頰裡，彷彿想整根帶走慢慢喝。畫面一分享到網路上，讓大批網友看了不禁想歪：「這隻倉鼠在開車嗎？」

從抖音用戶@samcallez 上傳的影片中可以看到，口渴的小倉鼠先是正常的舔了舔飲水器的出水口，接著竟直接將與自己頭部等長的出水管塞進嘴巴裡，從臉頰凸出管子形狀超明顯，「超謎樣畫面」笑翻一旁拍攝的網友。

其實，倉鼠嘴巴內頰囊的「儲物效果」十分驚人，塞滿的頰囊可以使倉鼠的頭部變成三倍大，彈性驚人。因此，畫面中的倉鼠只是「正常發揮」。有網友猜測，可能是倉鼠喝水時發現出水緩慢，喝不到水一時心急才會用力塞進嘴巴。

影片一出，吸引大批網友搞笑留言「他記得他轉世前做的事」、「看這熟練度，這一定不是初體驗」、「鼠鼠：你要跟我回家嚕」、「我們來猜猜這隻倉鼠上輩子是什麼」、「我家鼠鼠好像需要新朋友。」

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