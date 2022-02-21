台東路邊狗狗鑽出討摸摸 騎士秒融化「飆高八度少女音」狂喊：喔~好可愛
可愛的毛小孩不管男女老少見到都會融化。最近有一段影片在網路上瘋傳，PTT八卦版上有網友表示，有個騎士本來很嚴肅指揮他的夥伴說要在前面加油休息一下，突然旁邊竄出一隻狗狗討摸，騎士便飆高音喊「喔~好可愛」，好奇問「男孩被自己喜歡的動物萌到也是這種聲音嗎」。
Youtube頻道「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」日前張貼一段可愛的影片，兩名機車騎士行經台東縣達仁鄉時，在一個紅綠燈路口停下來，其中一名騎士有氣無力的說「前面加油站休息一下」，結果旁邊檳榔攤的狗狗秒出現且相當不怕生，看到騎士就走過來討摸摸，原本聲音較為低沉的騎士突然變換成「高八度」少女心嗓音，高喊「喔好可愛，你怎麼這麼可愛，嗚呼呼」，等到紅綠燈變為綠燈後騎士還很溫柔的說「我要走了掰掰」。
這段有趣的影片貼上Youtube後至今已吸引超過萬人觀看，網友留言表示「看來不是只有女生看到可愛的生物會忽然飆高音」、「超特別，狗狗居然跑過來讓陌生人摸牠」、「狗狗都很可愛，願意給人摸的狗狗更加可愛」、「狗狗從旁邊爬出來真的是超可愛的」也有網友搞笑的說「只看封面以為他被狗咬小腿」。
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