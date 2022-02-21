台東路邊狗狗鑽出討摸摸 騎士秒融化「飆高八度少女音」狂喊：喔~好可愛

家裡有毛小孩的飼主應該手機裡不少牠們可愛的照片，但也有毛孩子慘到一張可愛的照片都拿不出來。日前一名家裡養了6隻貓咪的貓奴PO出幾張照片，無奈地說「抱歉都拍不到可愛的照片」，只見黑貓不管怎麼拍都是一臉厭世，不是鄙視眼神不然就是超醜臉，讓不少網友笑翻。

2022-02-21 12:06